Inicia Operativo de Seguridad durante la Semana Santa en Huixquilucan

Operativo Conjunto, prevención del delito

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco pone en marcha el Operativo Conjunto “Semana Santa 2026” con el propósito de mantener la Zona Poniente como la región más segura del Valle de México.

Este operativo es un trabajo conjunto entre la presidenta municipal y los alcaldes Carlos Orvañanos de la delegación Cuajimalpa de Morelos y Mauricio Tabe Echartea de la Miguel Hidalgo.

Contempla el despliegue de más de cien elementos y 44 unidades móviles de las tres corporaciones, para blindar los puntos limítrofes entre estas demarcaciones durante el periodo vacacional de Semana Santa.

Estará vigente a partir del 24 de marzo y hasta el domingo 12 de abril, con la intención de reforzar la vigilancia en zonas estratégicas para que las familias puedan disfrutar de estos días de una forma segura.