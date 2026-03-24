Justicia, eje del bienestar y confianza social en Edomex: Delfina Gómez

En el marco de la entrega de las Preseas 2026 del Poder Judicial del Estado de México, la gobernadora estatal, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que su administración coloca a la justicia como eje del bienestar en la entidad. También reconoció la trayectoria de mujeres y hombres que han dedicado su vida al servicio del derecho y la legalidad.
“En el Estado de México, la fortaleza de los poderes públicos radica en la transformación de su actividad diaria con base en la ética, la honestidad y la responsabilidad social; afirmamos que la justicia es un pilar esencial para consolidar una sociedad más igualitaria y donde el acceso a esta sea un derecho efectivo para todas y todos”, expresó Gómez Álvarez.
Durante la sesión, la mandataria estatal distinguió la trayectoria, ética y vocación de servicio de las y los galardonados, y afirmó que su labor da sustento a la confianza ciudadana y a la estabilidad social en la entidad.
“Cada asesoría legal y demanda iniciada, acuerdo emitido, expediente atendido en tiempo y forma, audiencia realizada y sentencia pronunciada significan justicia cotidiana para la gente, por ello mi reconocimiento a las y los galardonados”, resaltó la funcionaria estatal.
Asimismo, recordó que las Preseas del Poder Judicial del Estado de México fueron instauradas en 2022 en el marco de su bicentenario, y señaló que reconocen trayectorias en distintas ramas del derecho, entre ellas derechos humanos, justicia restaurativa, derecho penal, civil, familiar y constitucional.
Esta edición fue realizada en el Patio Constitución del Palacio de Justicia de Toluca, se clasificó en 10 categorías a juristas, académicos y profesionales del derecho por sus aportaciones al desarrollo institucional y jurídico de la entidad.
Entretanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial Estatal, Héctor Macedo García, expresó que este reconocimiento fortalece la identidad institucional y el compromiso con la ciudadanía, al indicar que las personas galardonadas se convierten en un referente que inspira y dignifica el servicio público.
Finalmente, Macedo García recalcó que el poder judicial mantiene como eje la integridad, la vocación de servicio y la legalidad como base de la estabilidad institucional y la paz social.
La Crónica de Hoy 2026