Justicia, eje del bienestar y confianza social en Edomex: Delfina Gómez

Preseas 2026 del Poder Judicial del Estado de México

En el marco de la entrega de las Preseas 2026 del Poder Judicial del Estado de México, la gobernadora estatal, Delfina Gómez Álvarez, aseguró que su administración coloca a la justicia como eje del bienestar en la entidad. También reconoció la trayectoria de mujeres y hombres que han dedicado su vida al servicio del derecho y la legalidad.

“En el Estado de México, la fortaleza de los poderes públicos radica en la transformación de su actividad diaria con base en la ética, la honestidad y la responsabilidad social; afirmamos que la justicia es un pilar esencial para consolidar una sociedad más igualitaria y donde el acceso a esta sea un derecho efectivo para todas y todos”, expresó Gómez Álvarez.

Durante la sesión, la mandataria estatal distinguió la trayectoria, ética y vocación de servicio de las y los galardonados, y afirmó que su labor da sustento a la confianza ciudadana y a la estabilidad social en la entidad.

“Cada asesoría legal y demanda iniciada, acuerdo emitido, expediente atendido en tiempo y forma, audiencia realizada y sentencia pronunciada significan justicia cotidiana para la gente, por ello mi reconocimiento a las y los galardonados”, resaltó la funcionaria estatal.

Asimismo, recordó que las Preseas del Poder Judicial del Estado de México fueron instauradas en 2022 en el marco de su bicentenario, y señaló que reconocen trayectorias en distintas ramas del derecho, entre ellas derechos humanos, justicia restaurativa, derecho penal, civil, familiar y constitucional.

Esta edición fue realizada en el Patio Constitución del Palacio de Justicia de Toluca, se clasificó en 10 categorías a juristas, académicos y profesionales del derecho por sus aportaciones al desarrollo institucional y jurídico de la entidad.

Entretanto, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial Estatal, Héctor Macedo García, expresó que este reconocimiento fortalece la identidad institucional y el compromiso con la ciudadanía, al indicar que las personas galardonadas se convierten en un referente que inspira y dignifica el servicio público.

Finalmente, Macedo García recalcó que el poder judicial mantiene como eje la integridad, la vocación de servicio y la legalidad como base de la estabilidad institucional y la paz social.

La Crónica de Hoy 2026