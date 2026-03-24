Metro explora colaboración con la industria ferroviaria española

Empresas españolas se reunieron con directivos del Metro para presentar soluciones de mantenimiento, refaccionamiento y desarrollo tecnológico

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informó que sostuvo un encuentro con representantes de la industria ferroviaria española para explorar posibles esquemas de colaboración en materia de mantenimiento, modernización y suministro de equipo.

Según el organismo, el director general del Metro, Adrián Rubalcava, recibió en las instalaciones del sistema a más de 30 empresas agrupadas en la Asociación de la Industria Ferroviaria Española, cuya visita fue coordinada a través de la embajada de España en México.

Durante la reunión, los representantes empresariales manifestaron su interés en participar en proyectos relacionados con el refaccionamiento de instalaciones fijas y material rodante, así como en el desarrollo de soluciones técnicas para el sistema de transporte.

El titular del STC señaló que el organismo mantiene apertura para establecer vínculos de cooperación con instancias internacionales.

En el encuentro también participó el subdirector general de mantenimiento del Metro, Omar Moya Rodríguez. Por parte de la representación española, Aloña Aramburu Iturbe, analista de mercado de la oficina económica y comercial de la embajada, indicó la disposición del sector ferroviario de su país para colaborar en propuestas conjuntas.

Las empresas asistentes presentaron a especialistas del Metro distintos catálogos de servicios e insumos que abarcan áreas como mantenimiento, construcción e ingeniería ferroviaria. Entre las firmas participantes se encuentran AZVI, COMSA, ELECNOR, INGEROP T3, Mieres Rail, CAF Turkey, Siemens Mobility, Lander Simulation, Teltronic e Indra, entre otras.

El STC informó que en las próximas semanas se prevé continuar con reuniones y recorridos por talleres e instalaciones estratégicas, con la finalidad de estrechar la colaboración y fortalecer relaciones de negocios dentro del marco normativo aplicable para las adquisiciones.