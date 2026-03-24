Movimiento Ciudadano despliega módulos de atención ciudadana en 11 alcaldías de la capital

El partido Movimiento Ciudadano puso en marcha la estrategia denominada “Concejal Escucha”, mediante la instalación de módulos de atención ciudadana en 11 alcaldías de la capital del país, s fin de recibir, atender y dar seguimiento a las solicitudes de la población.

De acuerdo con Alejandro Piña, coordinador estatal del partido en la Ciudad de México, esta iniciativa se implementa tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló recientemente que no se puede impedir que concejales instalen mesas de atención ciudadana.

La jornada se realizó de manera simultánea en las demarcaciones de Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Milpa Alta y Tlalpan.

En estos puntos, concejales del partido instalaron módulos, principalmente en explanadas de las alcaldías, donde atendieron a vecinos que acudieron a exponer diversas problemáticas.

Según lo informado por el partido, los módulos operarán de forma semanal en distintos puntos de cada alcaldía, con la intención de dar seguimiento a solicitudes relacionadas con servicios públicos, trámites y atención por parte de autoridades locales.

Qsistentes expresaron inconformidades relacionadas con la falta de respuesta institucional, retrasos en trámites y dificultades para acceder a atención directa por parte de autoridades. Los concejales registraron las peticiones y ofrecieron acompañamiento en la gestión de las mismas.

Movimiento Ciudadano también destacó el crecimiento de su representación en algunos concejos de alcaldías, como en Cuauhtémoc, donde cuenta con tres concejalas; en Tlalpan, con dos concejales; y en Iztacalco, también con dos concejalas.

El partido señaló que con esta estrategia busca fortalecer la figura de los concejales como enlace entre la ciudadanía y las autoridades, así como incrementar su presencia territorial mediante actividades de atención directa en espacios públicos.