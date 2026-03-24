Pide PAN información sobre refugios para mujeres víctimas de la violencia en CDMX

Se recibieron más de 4 mil llamadas para denunciar violencia

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso local presentó un Punto de Acuerdo para exigir a la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México información clara y detallada sobre el estado que guardan los refugios y casas de emergencia destinados a proteger a víctimas de violedetallaldetalla.

Lo anterior, ante el incremento de reportes de violencia contra las mujeres en la capital del país, la llegisladora Liz Salgado señaló que en una ciudad donde miles de mujeres siguen pidiendo ayuda cada mes, no puede existir opacidad sobre las condiciones en las que operan estos espacios de protección.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en enero de 2026 se registraron 4 mil 898 llamadas al 911 por violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, lo que refleja la magnitud del problema y la frecuencia con la que las capitalinas recurren a los mecanismos de auxilio institucional.

A ello se suma que la Ciudad de México continúa ubicándose entre las entidades con mayor incidencia en diversos delitos relacionados con violencia contra las mujeres, incluyendo violencia familiar y feminicidio.

Frente a este panorama, Salgado advirtió que los refugios y casas de emergencia son una herramienta fundamental para proteger la vida y la integridad de las víctimas, ya que no solo brindan resguardo físico inmediato, sino también atención psicológica, asesoría jurídica, atención médica y acompañamiento para reconstruir el proyecto de vida de las mujeres y sus hijas e hijos.

“Cuando hablamos de violencia contra las mujeres no basta con discursos o declaraciones. Se necesitan instituciones que funcionen, refugios que operen correctamente y políticas públicas que realmente protejan a las víctimas”, señaló.

Por ello, la panista solicitó que la Secretaría de las Mujeres informe al Congreso capitalino cuántos refugios y casas de emergencia operan en la ciudad, cuál es su capacidad instalada, qué servicios brindan, cuántas mujeres han sido atendidas y cuáles son los mecanismos de seguimiento y evaluación de estos espacios.

Busca evaluar eficacia de las políticas públicas

ado subrayó que contar con esta información es indispensable para evaluar la eficacia de las políticas públicas dirigidas a atender la violencia de género y para garantizar que los recursos destinados a estos programas realmente estén llegando a quienes más lo necesitan.

“Los refugios son una de las últimas líneas de protección para mujeres que viven situaciones extremas de violencia. Por eso es fundamental saber cómo están funcionando y si cuentan con los recursos necesarios para cumplir su misión”, afirmó.

Finalmente, Liz Salgado reiteró que combatir la violencia contra las mujeres exige instituciones eficaces, transparencia en el uso de los recursos públicos y una política pública que ponga verdaderamente a las víctimas en el centro de las decisiones.