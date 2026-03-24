Raciel Pérez Cruz inaugura nuevo parque lineal en Tlalnepantla

Nuevo parque lineal en Tlalnepantla

El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, encabezó la inauguración del nuevo Parque Lineal ubicado en la colonia Constitución de 1857, una obra con la que reafirmó su compromiso de recuperar espacios públicos para devolver la tranquilidad y el bienestar a las familias de la localidad. Durante el acto, el edil estuvo acompañado por vecinos de la zona, ante quienes subrayó que este tipo de intervenciones constituyen una herramienta fundamental para fortalecer el tejido social.

Los trabajos realizados por instrucción del alcalde abarcaron una superficie total de cuatro mil 752 metros cuadrados, los cuales fueron transformados mediante procesos de limpieza, trazo y nivelación del terreno. La inversión destinada a esta obra ascendió a 13 millones 374 mil 47 pesos, recursos que permitieron llevar a cabo una serie de acciones orientadas a mejorar la infraestructura recreativa y deportiva del área.

Como parte de las mejoras, se construyó una nueva cancha de fútbol rápido con muros perimetrales de tabique y concreto. Además, se rehabilitaron las canchas de usos múltiples y el área de juegos infantiles, con el propósito de ofrecer espacios adecuados tanto para la práctica deportiva como para la convivencia familiar.

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los visitantes, el gobierno municipal instaló 30 nuevas luminarias tipo vela en el recinto. Asimismo, se construyeron andadores, rampas y escaleras que aseguran la accesibilidad universal en todo el parque, permitiendo que personas con movilidad limitada puedan disfrutar plenamente de las instalaciones.

Pérez Cruz destacó que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia en materia de obra pública impulsada en la zona de la Avenida de las Torres. Con este tipo de intervenciones, dijo, se busca transformar el entorno urbano con base en criterios de esperanza y progreso.

Desde el gobierno local se señaló que proyectos como este contribuyen a consolidar a Tlalnepantla como una ciudad moderna con infraestructura de primer nivel. La recuperación de espacios públicos, se insistió, es una prioridad para devolver a la ciudadanía lugares dignos para la recreación y el encuentro comunitario.

Vecinos de la colonia Constitución de 1857 celebraron la conclusión de los trabajos y destacaron la importancia de contar con un espacio rehabilitado que fomente la convivencia segura entre familias. Durante el acto inaugural, los asistentes coincidieron en que este tipo de obras reflejan una atención sostenida a las necesidades de la población en materia de infraestructura social.