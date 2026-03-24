Raciel Pérez mantiene su compromiso por fortalecer la educación en Tlalnepantla

Raciel Pérez Cruz, Presidente Municipal de Tlalnepantla

Raciel Pérez Cruz, Presidente Municipal de Tlalnepantla encabezó una visita a la Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano, para presenciar un concurso de poesía, lo que reafirma su interés por el sector educativo.

El Alcalde subrayó que uno de los principales enfoques que realiza su administración esta dirigido a las instituciones públicas, creando estrategias que dignifiquen los espacios de aprendizaje y fortalezca el desempeño de los estudiantes.

El gobernador entregó una computadora portátil (laptop) al alumno ganador del concurso de poesía organizado por la escuela y señalo que estas herramientas tecnológicas son esenciales para cerrar la brecha digital y motivar a los estudiantes para destacar en sus habilidades académicas y creativas.

También otorgó tambores y trompetas para completar el equipo de la banda de guerra de la institución y atendió las solicitudes de la directiva escolar y los padres de familia, donde se comprometió a gestionar la colocación de malla ciclónica en el perímetro de la escuela para reforzar la seguridad y protección de los menores.

El Alcalde reiteró que continuará recorriendo los planteles de Tlalnepantla para escuchar y resolver de manera directa las demandas del sector educativo.