Realizarán jornada gratuita de servicios veterinarios con Estrategia CERA en Texcoco

Realizarán jornada de servicios veterinarios en Texcoco

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) anunció que llevará a cabo el jueves 26 de marzo al municipio de Texcoco la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta), la cual tiene el objetivo de promover el respeto, cuidado y protección de los animales de compañía.

La CEPANAF aseguró que brindará servicios veterinarios gratuitos como son esterilizaciones, consultas generales, desparasitaciones y asesoría especializada, con el objetivo de fortalecer la cultura del bienestar animal.

Asimismo, la comisión instalará módulos informativos donde personal especializado brindará orientación sobre tutela responsable, prevención del maltrato y cuidado adecuado de los animales de compañía, además de compartir con las familias asistentes el trabajo que realiza el Parque Ecológico Zacango y las áreas de Cultura y Tutela de la CEPANAF.

Las autoridades revelaron que la actividad iniciará desde las 9:00 horas en la Plaza de las Tradiciones, ubicada entre la Avenida Vía Lago y la Calle Antonio Ariza, en el Barrio San Pedro, a un costado de la carretera Texcoco-Lechería.

Finalmente, la dependencia estatal reiteró que la atención a los seres sintientes y la construcción de comunidades más conscientes son fundamentales para el desarrollo social de la entidad.

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