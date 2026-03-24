Metrópoli

Se brindarán esterilizaciones, consultas veterinarias y desparasitaciones sin costo para la población

Realizarán jornada gratuita de servicios veterinarios con Estrategia CERA en Texcoco

Por Giovanna Morales Gómez
Realizarán jornada de servicios veterinarios en Texcoco

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) anunció que llevará a cabo el jueves 26 de marzo al municipio de Texcoco la Estrategia CERA (Captura, Esteriliza/Educa, Resguarda/Retorna y Adopta), la cual tiene el objetivo de promover el respeto, cuidado y protección de los animales de compañía.

La CEPANAF aseguró que brindará servicios veterinarios gratuitos como son esterilizaciones, consultas generales, desparasitaciones y asesoría especializada, con el objetivo de fortalecer la cultura del bienestar animal.

Asimismo, la comisión instalará módulos informativos donde personal especializado brindará orientación sobre tutela responsable, prevención del maltrato y cuidado adecuado de los animales de compañía, además de compartir con las familias asistentes el trabajo que realiza el Parque Ecológico Zacango y las áreas de Cultura y Tutela de la CEPANAF.

Las autoridades revelaron que la actividad iniciará desde las 9:00 horas en la Plaza de las Tradiciones, ubicada entre la Avenida Vía Lago y la Calle Antonio Ariza, en el Barrio San Pedro, a un costado de la carretera Texcoco-Lechería.

Finalmente, la dependencia estatal reiteró que la atención a los seres sintientes y la construcción de comunidades más conscientes son fundamentales para el desarrollo social de la entidad.

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