Reportan saldo blanco durante Operativo de Equinoccio de Primavera en Teotihuacán

Saldo blanco en Equinoccio de Primavera 2026

El subdirector Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), Ricardo Martínez de la Cuadra, informó que brindaron 605 atenciones en la Zona Arqueológica de Teotihuacán.

Martínez de la Cuadra detalló que el operativo se realizó en dos periodos: el primero, del 14 al 16 de marzo, donde realizaron 170 asistencias; mientras que, en el segundo, del 20 al 22 de marzo, brindaron 435 servicios médicos menores a visitantes nacionales y extranjeros.

El personal del SUEM reveló que instalaron módulos médicos, ambulancias y un centro de mando ubicados en puntos estratégicos del sitio arqueológico. Además, mencionaron que hubo coordinación con instancias de seguridad, protección civil y autoridades culturales, lo que permitió mantener un flujo ordenado de visitantes.

El servicio de emergencias comunicaron que las principales causas de atención estuvieron relacionadas con deshidratación, cefaleas, agotamiento por exposición solar, crisis hipertensivas y lesiones menores, condiciones comunes en eventos con alta concentración de personas y exposición prolongada al sol.

Por lo tanto, el SUEM indicó que no tuvieron la necesidad de traslados hospitalarios, pues consideraron que la planeación fue efectiva, al igual que la capacidad de respuesta del personal de emergencias en este tipo de eventos masivos como el inicio de la primavera en Teotihuacán.

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