Romina Contreras obtiene por segunda vez el galardón al mejor gobierno municipal

Romina Contreras obtiene galardón al mejor gobierno municipal

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, fue distinguida con el Premio Lidera 2026 en la categoría de Mejor Desempeño de Gobierno Municipal, un reconocimiento que recibió por segundo año consecutivo. La edil se mantiene entre los primeros lugares en aprobación ciudadana a nivel estatal y nacional, gracias a una administración que ha sido calificada como cercana a la gente, con finanzas sanas y transparentes, y que destaca por desarrollar uno de los mayores índices de infraestructura en el país.

El galardón fue entregado por Líderes Mexicanos y Lidera Media Group, y con este logro, Contreras Carrasco se convierte en la única figura política en obtener este premio en dos ocasiones de manera consecutiva, según informaron los organizadores durante la ceremonia celebrada en la Ciudad de México.

Durante la segunda edición del evento, la alcaldesa estuvo acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado, Enrique Vargas del Villar. En su discurso, Contreras destacó que el reconocimiento es el reflejo de “un trabajo 24/7” realizado por más de cuatro mil 200 servidores públicos, quienes han hecho posible una gestión eficaz, humanista y cercana a la ciudadanía.

“Es para mí un honor recibir, por segunda ocasión consecutiva, este premio al buen gobierno municipal. Agradezco a Líderes de México y a Lidera Media por darnos este reconocimiento. Éste es un premio que se traduce en el trabajo 24/7 de más de cuatro mil 200 servidores públicos que todos los días se ponen la camiseta para que Huixquilucan siga siendo un referente a nivel nacional y, sobre todo, que siga creciendo y avanzado, como lo ha hecho en los últimos 10 años”, expresó la presidenta municipal.

La edil subrayó que este modelo de gobierno, basado en un enfoque humanista y vanguardista, ha permitido mejorar la calidad de los servicios públicos en áreas clave como seguridad, salud, educación, desarrollo económico y obra pública. Frente a una audiencia integrada por presidentes municipales, líderes sociales, servidores públicos y representantes de los sectores académico y empresarial, sostuvo que seguirá apostando por gobiernos de excelencia encabezados por mujeres, “pues han demostrado que saben gobernar y dan resultados eficientes que cambian la vida de la gente”.

Los Premios Lidera 2026 reconocen acciones y logros en cinco ejes: Gobernanza Eficaz, Representación Ciudadana, Servicio Público, Liderazgo Político y Social, y Reputación Digital. Su objetivo es visibilizar a quienes han contribuido de manera significativa a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, fortalecer la gestión gubernamental y generar transformaciones positivas en los ámbitos político y social.

La metodología de selección combinó diversas variables de análisis, como fuentes de información, estudios cuantitativos y escucha social y digital, las cuales fueron validadas por el comité de evaluación editorial de Líderes Mexicanos, de acuerdo con lo informado por los organizadores.

Este nuevo reconocimiento se suma al que recibió en días recientes, cuando se le otorgó el Premio Nacional a la Mejor Alcaldesa de México, máximo galardón entregado como parte de los Premios al Buen Gobierno Municipal 2025, con el que se reconoció su liderazgo al frente de una administración que combina eficacia en la gobernanza con un trato cercano y humanista hacia la población.