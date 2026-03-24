Se integran drones y cámaras corporales para los Operativos de Transporte en Ecatepec

Operativos de Transporte en Ecatepec

La presidenta Municipal Azucena Cisneros Coss a través de las redes sociales comparte un video en el cual se muestran las labores realizadas durante el “Operativo de Transporte Público” que tiene el objetivo de fortalecer la seguridad vial para todos los ciudadanos.

Estos trabajos se realizan con el fin de monitorear la labor de los oficiales de transito que realizan su labor día y noche para identificar faltas a la ley o situaciones que pongan en riesgo la seguridad de los conductores y la población.

La presidenta municipal resalto el integro de las body cams, equipo que sirve para documentar en tiempo real al C4 las acciones que se llevan a cabo entre un oficial y un ciudadano tras una revisión, levantamiento de multa o cualquier situación.

El objetivo de este nuevo equipo es evitar actos de corrupción o abusos por parte de la autoridad, además de proteger la integridad de ambas partes.

Otra de las nuevas herramientas es el uso de drones que aumentan el alcance de visibilidad para disminuir el numero de delitos en las vialidades.

Destacó que los oficiales han atravesado procesos de capacitación que los mantienen preparados para enfrentar situaciones de riesgo y para llevar a cabo su labor de la manera más ética y profesional para seguridad de toda la comunidad.