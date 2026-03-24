Tenencia y refrendo en CDMX y Edomex: fecha límite para pagar con descuento Últimos días para tener el 100% de descuento en el pago de tenencia; conoce la fecha límite (Pexels y @Finanzas_CDMX)

Son los últimos días para obtener descuentos en el pago de tenencia y refrendo en CDMX y Edomex para este 2026. Conoce cuál es la fecha límite para obtener estos beneficios.

Para este 2026, tanto la Ciudad de México como el Estado de México ofrecieron el subsidio del 100% de la tenencia si pagas con anticipación tu refrendo; sin embargo, este beneficio fiscal tiene una fecha límite, la cual está próxima a finalizar.

Fecha límite 2026: ¿Hasta cuándo puedes pagar el Refrendo con subsidio del 100%?

El descuento del 100% de la tenencia, pagando el refrendo con anticipación, estará disponible únicamente hasta el próximo martes 31 de marzo en la CDMX, mientras que para el Edomex tendrás hasta el 6 de abril.

Asimismo, actualmente no ha habido ninguna confirmación por parte de las autoridades sobre alguna prórroga de estos beneficios, por lo que se recomienda que si deseas obtener este descuento, realices el pago antes de la fecha antes mencionada.

⏳ La cuenta regresiva ha comenzado

Si aún no pagas tu refrendo, hazlo antes del 6 de abril y aprovecha el subsidio de tenencia que ofrece el @Edomex



💳 Consulta los puntos de pago y evita recargos.

¡Recuerda! Hay meses sin intereses si pagas a tiempo #PagasMenos pic.twitter.com/884Gyfd3mF — Secretaría de Finanzas del Estado de México (@FinanzasEdomex) March 24, 2026

Requisitos para obtener el descuento en la tenencia en CDMX y Edomex

Si deseas realizar el pago de refrendo en la CDMX para obtener el beneficio del subsidio del 100% en la tenencia, estos son los requisitos:

Que el vehículo tenga un valor máximo de 638 mil pesos , IVA incluido.

, IVA incluido. No contar con adeudos de tenencia de años anteriores.

de tenencia de años anteriores. No tener multas pendientes.

Tener tarjeta de circulación vigente.

Pagar el refrendo 2026 antes del 31 de marzo.

¡Cumplir a tiempo es ahorrar! 🙌

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🚘 Autos con valor hasta $638,000 con IVA.

🗓️ Vigencia: 31 de marzo 2026

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Mientras que para el Edomex los requisitos son los siguientes:

Estar al corriente en el pago de la tenencia.

de la tenencia. Que el vehículo tenga un valor factura de hasta 638 mil pesos IVA incluido.

IVA incluido. En caso de motocicleta , que el valor de factura sea de hasta 250 mil pesos IVA incluido.

, que el valor de factura sea de hasta IVA incluido. Ser persona física con residencia en el Estado de México.

Tener el vehículo debidamente registrado en el padrón estatal.

Pagar el refrendo 2026 antes del 6 de abril.

¿Dónde puedo pagar la tenencia y refrendo de mi auto este 2026?

Tanto la CDMX como el Edomex han puesto a disposición de las personas diferentes puntos de cobro para el pago de tenencia y refrendo; estos son algunos:

CDMX

Tesomóvil

Tesorerías Exprés

Centros de Servicios

Kioscos

En línea

Edomex

Con el Formato Universal de Pago (FUP) podrás realizar el pago en cadenas comerciales.

podrás realizar el pago en cadenas comerciales. En línea

¡Paga poco a poco! Bancos y tarjetas que ofrecen meses sin intereses en CDMX y Edomex en el pago de refrendo

Por otra parte, ambas entidades permiten realizar el pago de refrendo a meses sin intereses. Para la CDMX, en algunos casos se puede diferir hasta 9 meses, mientras que para el Edomex el máximo son 6 meses.

Algunos de los bancos participantes son:

American Express

Banamex

Bancomer

HSBC

BBVA

Banorte

Scotiabank

Recuerda revisar con tu banco si en tu tarjeta aplica el pago a meses sin intereses.