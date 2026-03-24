Uber anuncia alianza con taxistas para integrar servicios rumbo al Mundial 2026

¡Ganó Uber! Taxis de aplicación ya podrán operar en el aeropuerto

La empresa de movilidad Uber informó sobre una alianza con la agrupación MX Taxi que permitirá a conductores de taxi en distintas ciudades del país ofrecer viajes a través de su plataforma digital, como parte de las acciones previas a la Copa del Mundo que se celebrará en México.

De acuerdo con la compañía, esta integración busca ampliar las opciones de transporte tanto para habitantes de la Ciudad de México como para los visitantes que se espera lleguen durante el torneo, estimados en más de cinco millones de turistas entre junio y julio.

Con este esquema, los usuarios podrán elegir la opción de taxi dentro de la aplicación, junto con el resto de servicios disponibles, y seleccionar el viaje en función de criterios como costo, tiempo de traslado o tipo de servicio.

La empresa detalló que los taxis que operen mediante la plataforma contarán con herramientas de seguridad similares a las de otros servicios, como monitoreo de trayectos, soporte permanente y cobertura de seguro durante los viajes.

Por su parte, representantes de la agrupación de taxistas señalaron que la incorporación a la plataforma permitirá acceder a una mayor demanda de usuarios y reducir tiempos sin servicio, al tiempo que se mantiene la operación del gremio bajo su estructura actual.

Uber indicó que este modelo ya opera en otras ciudades a nivel internacional, y que su implementación en México forma parte de una estrategia para fortalecer la movilidad durante eventos de alta demanda como el Mundial.