Alimentación para el Bienestar Edomex 2026: registro, requisitos y fechas de publicación de resultados

El programa Alimentación para el Bienestar 2026 en el Estado de México tiene como objetivo principal mejorar las condiciones alimentarias de mujeres en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios y acciones complementarias enfocadas al bienestar.
Esta iniciativa forma parte de la política social estatal enfocada en combatir la pobreza y garantizar el acceso a una alimentación nutritiva.
Objetivo del programa
El apoyo está dirigido a mujeres de entre 50 y 64 años, priorizando a quienes viven en condiciones de pobreza o presentan carencias en el acceso a la alimentación.
Además de la entrega de despensas, el programa contempla acciones integrales para mejorar la calidad de vida de las beneficiarias.
TIPOS DE APOYO
En especie:
- Una canasta alimentaria, en una y hasta en seis ocasiones, conforme a lo establecido en el calendario de entregas aprobado por el comité.En servicios:
En servicios
- Asesoría psicológica.
- Asesoría jurídica.
- Asesoría nutricional.
- Asesoría en trabajo social.
- Asesoría gerontológica.
- Asesoría fisioterapéutica.
- Asesoría de medicina general.
Criterios de selección
Para acceder al programa, se toman en cuenta factores como:
- Tener entre 50 y 64 años
- Vivir en el Estado de México
- Presentar condición de pobreza o carencia alimentaria
- No contar con acceso suficiente a alimentos nutritivos
- Pertenecer a grupos prioritarios (zonas indígenas, rurales o con marginación)
También se da prioridad a mujeres en situación de vulnerabilidad social o con condiciones que limiten su acceso a una alimentación adecuada.
Requisitos
Las interesadas deben presentar:
- Acta de nacimiento
- Identificación oficial vigente
- CURP
- Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)
- Formato de solicitud o permanencia
Todos los documentos deben entregarse en original y copia para su validación.
Proceso de registro
El registro al programa se realiza en dos etapas:
1. Pre-registro
Se lleva a cabo en línea, donde las solicitantes deben capturar sus datos personales y descargar los formatos correspondientes.
2. Registro presencial
Posteriormente, deben acudir a los módulos establecidos para entregar su documentación y completar el trámite.
Las autoridades también realizan visitas domiciliarias para verificar la información proporcionada.
Fechas clave
- Registro: del 2 al 28 de marzo de 2026
- Validación de documentos: posterior al registro
El calendario puede organizarse por orden alfabético de la CURP para una mejor atención.