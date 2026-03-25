Alimentación para el Bienestar Edomex 2026: registro, requisitos y fechas de publicación de resultados

El programa Alimentación para el Bienestar 2026 en el Estado de México tiene como objetivo principal mejorar las condiciones alimentarias de mujeres en situación de vulnerabilidad, mediante la entrega de apoyos alimentarios y acciones complementarias enfocadas al bienestar.

Esta iniciativa forma parte de la política social estatal enfocada en combatir la pobreza y garantizar el acceso a una alimentación nutritiva.

Objetivo del programa

El apoyo está dirigido a mujeres de entre 50 y 64 años, priorizando a quienes viven en condiciones de pobreza o presentan carencias en el acceso a la alimentación.

Además de la entrega de despensas, el programa contempla acciones integrales para mejorar la calidad de vida de las beneficiarias.

TIPOS DE APOYO

En especie:

Una canasta alimentaria, en una y hasta en seis ocasiones, conforme a lo establecido en el calendario de entregas aprobado por el comité.En servicios:

En servicios

Asesoría psicológica.

Asesoría jurídica.

Asesoría nutricional.

Asesoría en trabajo social.

Asesoría gerontológica.

Asesoría fisioterapéutica.

Asesoría de medicina general.

Criterios de selección

Para acceder al programa, se toman en cuenta factores como:

Tener entre 50 y 64 años

Vivir en el Estado de México

Presentar condición de pobreza o carencia alimentaria

No contar con acceso suficiente a alimentos nutritivos

Pertenecer a grupos prioritarios (zonas indígenas, rurales o con marginación)

También se da prioridad a mujeres en situación de vulnerabilidad social o con condiciones que limiten su acceso a una alimentación adecuada.

Requisitos

Las interesadas deben presentar:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Formato de solicitud o permanencia

Todos los documentos deben entregarse en original y copia para su validación.

Proceso de registro

El registro al programa se realiza en dos etapas:

1. Pre-registro

Se lleva a cabo en línea, donde las solicitantes deben capturar sus datos personales y descargar los formatos correspondientes.

2. Registro presencial

Posteriormente, deben acudir a los módulos establecidos para entregar su documentación y completar el trámite.

Las autoridades también realizan visitas domiciliarias para verificar la información proporcionada.

Fechas clave

Registro: del 2 al 28 de marzo de 2026

del 2 al 28 de marzo de 2026 Validación de documentos: posterior al registro

El calendario puede organizarse por orden alfabético de la CURP para una mejor atención.