Aseguran 53 Anexos en Edomex donde torturaban a internos y los obligaban a vender droga

Inspección Anexos clausurados donde se cometían actividades ilícitas. (FGJEM)

Autoridades aseguraron 53 Centros de Rehabilitación de Adicciones conocidos como “Anexos”, que funcionaban de manera irregular, además de que existían denuncias por la ejecución de diversos ilícitos dentro de estos sitios, como mantener a internos en contra de su voluntad.

La Fiscalía del Estado de México ha identificado que algunos de estos centros son utilizados por integrantes de estructuras delictivas como “refugio”, para evadir la acción de la justicia.

Asimismo, de distintas hipótesis de investigación se advierte que, en algunos de estos lugares, algunas personas internas son obligadas a participar en la venta de estupefacientes o son reclutadas para cometer otros delitos.

A través de la “Estrategia Integral para la Prevención y el Adecuado Tratamiento de las Adicciones”, fueron desplegadas operativos en 94 Centros de Rehabilitación.

A través de las indagatorias se acreditó que un gran número de estos lugares operan en condiciones que representan un riesgo para la seguridad y salud de los usuarios.

Las autoridades informaron que algunos de estos espacios son de difícil identificación para su supervisión, ya que funcionan al interior de casas particulares o bodegas, circunstancias que facilitan que se relacionen con actividades ilícitas, aunado a ello, otros operan sin cumplir con las mínimas condiciones de seguridad y salubridad necesarias para brindar servicios de intervención y rehabilitación, además de carecer del personal capacitado o idóneo para este tipo de tratamientos.

Aunque la mayoría de personas internas son mayores de edad, se encontraban ahí en contra de su voluntad. Asimismo, el establecimiento no cuenta con el expediente clínico de cada interno, como lo exige la Ley General de Salud para estos casos de internamiento de personas en un Centro de Rehabilitación.

Sólo fueron asegurados los “Anexos” con servicio de internado o albergue, es decir, aquellos en los que los pacientes pernoctan, por lo que quedaron exentos los sitios en los que se imparte “Terapia de Reflejo”.

El despliegue operativo previó la posible reubicación de los internos, por lo que, de las mil 599 personas que se encontraban albergadas en los 53 “Anexos” que fueron asegurados, mil 518 fueron reintegradas a sus redes familiares, 80 canalizadas a algún Centro de Rehabilitación con funcionamiento dentro de la norma y sólo una persona solicitó su externamiento voluntario, al carecer de redes familiares.

Como resultado de las intervenciones, se detectaron riesgos sanitarios, condiciones insalubres –tanto en los espacios físicos, como de los pacientes–, hacinamiento de internos, alimentos en estado de descomposición y convivencia de adultos con menores de edad.

De igual forma, el personal no acreditó contar con certificación para el tratamiento de personas con algún tipo de adicción, asimismo, los establecimientos carecían de permisos de funcionamiento y no pudieron comprobar que practicaron análisis psicológico y psiquiátrico a los pacientes que justificaran su internamiento, además se detectaron “cuotas” excesivas cobradas a los familiares de los internos de los “Anexos”, incluso con prácticas extorsivas.

También, personal de algunos de estos lugares violentaba de manera física y psicológica a los internos, como “encerrarlos en cisternas”, “raparlos” u obligarlos a realizar trabajos manuales, como piñatas, supuestamente para obtener recursos económicos para el funcionamiento de los Centros, sin que exista constancia de que los recursos tuvieran tal fin.

Detenidos Personal de los Anexos que fue detenido por malas prácticas. (FGJEM)

En Naucalpan se logró el rescate de tres personas que se encontraban privadas de su libertad en uno de los inmuebles, en tanto que, en otro Centro en este mismo municipio fueron localizados dos menores de 12 años de edad, quienes estaban privados de su libertad y señalaron que “eran golpeados por los trabajadores del lugar”.

En Ecatepec fueron liberados tres menores de edad de 15, 14 años, víctimas de secuestro, quienes eran mantenidos amarrados al interior del lugar.

Como resultado de este despliegue operativo fueron detenidos ocho trabajadores de tres “Anexos”, Julio César “N”, Luis Antonio “N” y Edgardo “N”, por el delito de secuestro registrado en el “Centro Integral para las Adicciones “Un Sentido de Vivir” ubicado en Ecatepec.

Víctor Manuel “N”, Francisco Javier “N” y Mauricio “N”, fueron detenidos como autores materiales del delito de privación de la libertad en contra de tres adultos a quienes mantenían cautivos en el “CETRAPAD Lenguaje del Corazón, un Llamado al Amor” ubicado en Naucalpan.

Al igual que Ángel “N” y Ana Elena “N”, investigados por el ilícito de privación de la libertad hacia dos menores de edad en el “Anexo” “Nuevo Sendero” o “Los Hijos de la Quinta” que funcionada en Naucalpan.

También fue cumplimentada una orden de aprehensión en contra de una interna del “Anexo” denominado “JC2″, Luna Rebeca “N”, investigada por el ilícito de secuestro que causa la muerte.

Van 152 carpetas por delitos cometidos dentro de Anexos

Del 1 de julio de 2025 al 22 de marzo de 2026, la Fiscalía inició 152 expedientes de investigación por homicidio, extorsión, privación de la libertad, desaparición, trata de personas, abuso sexual y lesiones, relacionados con el funcionamiento de “Anexos”.