Beca PILARES 2026: registro y requisitos para el apoyo en CDMX

Se publicó la convocatoria para la Beca PILARES 2026 en la CDMX, por lo que aquí te decimos cuáles son los requisitos, cómo registrarse y quiénes pueden solicitarla.
La Beca PILARES 2026 ofrece un apoyo económico mensual para las personas mayores de 15 años que se encuentren en proceso de iniciar, continuar o finalizar sus estudios de alfabetización, primaria, secundaria y bachillerato en modalidad no escolarizada o en línea.
Este programa es gestionado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y el apoyo económico constará de $1,000 pesos mensuales durante 10 meses.
Convocatoria Beca PILARES 2026: ¿Cuándo inicia el registro en la CDMX?
El registro para ser uno de los beneficiarios de la Beca PILARES 2026 para estudiantes de Alfabetización, Primaria y Secundaria comenzó el 3 de febrero y se encontrará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026.
Requisitos de la Beca PILARES 2026: ¿Qué documentos necesitas para registrarte?
Para ser beneficiario de la Beca PILARES 2026, estos son los requisitos mínimos con los que deberán contar:
- Ser residente de la Ciudad de México.
- Ser estudiante de alfabetización, primaria o secundaria inscrito en el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).
- Tener más de 15 años.
Mientras que, para completar tu registro, estos son los documentos con los que deberás contar:
- Identificación oficial vigente (INE escaneada por ambos lados en una misma página, o pasaporte).
- Comprobante de estudios actualizado que valide que estás estudiando.
- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
- Clave Única del Registro de Población (CURP).
Recuerda que para realizar el registro de manera exitosa los documentos tienen que ser legibles y no se aceptan fotografías, ni capturas de pantalla.
📚 Tu camino para seguir estudiando puede empezar hoy 🎓— PILARES CDMX (@CdmxPilares) March 22, 2026
La Beca #PILARES Bienestar 2026 está dirigida a personas de 15 años o más que quieran iniciar, retomar o concluir sus estudios. 🎓
📝 Realiza tu registro aquí:https://t.co/q5HZtirhJo
También puedes acudir a tu sede… pic.twitter.com/BcSqsao5vm
Guía paso a paso para realizar tu registro en el portal oficial
Estos son los pasos que debes seguir para realizar el registro de la Beca PILARES 2026:
- Ingresar al sitio oficial de SECTEI, en el apartado de la Beca PILARES 2026.
- Ingresar los documentos antes mencionados.
- Verificar los datos personales del solicitante.
- Imprimir el acuse, el cual contiene tu folio de registro.
Asimismo, en caso de no poder realizar el registro en línea, podrás acudir al centro PILARES más cercano a tu domicilio para que las personas docentes de Ciberescuelas realicen el registro.
¿Cómo consultar los resultados de la Beca PILARES 2026?
Los resultados de la Beca PILARES 2026 comenzaron a publicarse a partir del 3 de marzo y desde entonces son constantemente actualizados en el sitio web de PILARES, por lo que debes estar al pendiente de su página para conocer si fuiste seleccionado.
🔴 ¡Atención comunidad #PILARES! 🔴— PILARES CDMX (@CdmxPilares) March 23, 2026
Los segundos resultados de la Beca Bienestar 2026 ya están disponibles. 👩🏻💻🧑🏻💻
👉🏻 Revisa aquí los resultados y da el siguiente paso en tu camino educativo: https://t.co/oLrK6U8gXB pic.twitter.com/Rz6xTeFAkq