Beca PILARES 2026: registro y requisitos para el apoyo en CDMX Conoce cómo registrarte y cuáles son los requisitos para recibir el apoyo económico de la Beca PILARES 2026 (@CdmxPilares)

Se publicó la convocatoria para la Beca PILARES 2026 en la CDMX, por lo que aquí te decimos cuáles son los requisitos, cómo registrarse y quiénes pueden solicitarla.

La Beca PILARES 2026 ofrece un apoyo económico mensual para las personas mayores de 15 años que se encuentren en proceso de iniciar, continuar o finalizar sus estudios de alfabetización, primaria, secundaria y bachillerato en modalidad no escolarizada o en línea.

Este programa es gestionado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y el apoyo económico constará de $1,000 pesos mensuales durante 10 meses.

Convocatoria Beca PILARES 2026: ¿Cuándo inicia el registro en la CDMX?

El registro para ser uno de los beneficiarios de la Beca PILARES 2026 para estudiantes de Alfabetización, Primaria y Secundaria comenzó el 3 de febrero y se encontrará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026.

Requisitos de la Beca PILARES 2026: ¿Qué documentos necesitas para registrarte?

Para ser beneficiario de la Beca PILARES 2026, estos son los requisitos mínimos con los que deberán contar:

Ser residente de la Ciudad de México.

Ser estudiante de alfabetización, primaria o secundaria inscrito en el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).

Tener más de 15 años.

Mientras que, para completar tu registro, estos son los documentos con los que deberás contar:

Identificación oficial vigente ( INE escaneada por ambos lados en una misma página, o pasaporte).

escaneada por ambos lados en una misma página, o pasaporte). Comprobante de estudios actualizado que valide que estás estudiando.

actualizado que valide que estás estudiando. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

no mayor a tres meses. Clave Única del Registro de Población (CURP).

Recuerda que para realizar el registro de manera exitosa los documentos tienen que ser legibles y no se aceptan fotografías, ni capturas de pantalla.

📚 Tu camino para seguir estudiando puede empezar hoy 🎓

La Beca #PILARES Bienestar 2026 está dirigida a personas de 15 años o más que quieran iniciar, retomar o concluir sus estudios. 🎓

📝 Realiza tu registro aquí:https://t.co/q5HZtirhJo

También puedes acudir a tu sede… pic.twitter.com/BcSqsao5vm — PILARES CDMX (@CdmxPilares) March 22, 2026

Guía paso a paso para realizar tu registro en el portal oficial

Estos son los pasos que debes seguir para realizar el registro de la Beca PILARES 2026:

Ingresar al sitio oficial de SECTEI , en el apartado de la Beca PILARES 2026.

, en el apartado de la Beca PILARES 2026. Ingresar los documentos antes mencionados.

antes mencionados. Verificar los datos personales del solicitante.

del solicitante. Imprimir el acuse, el cual contiene tu folio de registro.

Asimismo, en caso de no poder realizar el registro en línea, podrás acudir al centro PILARES más cercano a tu domicilio para que las personas docentes de Ciberescuelas realicen el registro.

¿Cómo consultar los resultados de la Beca PILARES 2026?

Los resultados de la Beca PILARES 2026 comenzaron a publicarse a partir del 3 de marzo y desde entonces son constantemente actualizados en el sitio web de PILARES, por lo que debes estar al pendiente de su página para conocer si fuiste seleccionado.