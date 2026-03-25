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Conoce cómo registrarte y cuáles son los requisitos para recibir el apoyo económico de la Beca PILARES 2026

Beca PILARES 2026: registro y requisitos para el apoyo en CDMX

Por Celeste Román Marañón
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Beca PILARES 2026: registro y requisitos para el apoyo en CDMX Conoce cómo registrarte y cuáles son los requisitos para recibir el apoyo económico de la Beca PILARES 2026 (@CdmxPilares)

Se publicó la convocatoria para la Beca PILARES 2026 en la CDMX, por lo que aquí te decimos cuáles son los requisitos, cómo registrarse y quiénes pueden solicitarla.

La Beca PILARES 2026 ofrece un apoyo económico mensual para las personas mayores de 15 años que se encuentren en proceso de iniciar, continuar o finalizar sus estudios de alfabetización, primaria, secundaria y bachillerato en modalidad no escolarizada o en línea.

Este programa es gestionado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) y el apoyo económico constará de $1,000 pesos mensuales durante 10 meses.

Convocatoria Beca PILARES 2026: ¿Cuándo inicia el registro en la CDMX?

El registro para ser uno de los beneficiarios de la Beca PILARES 2026 para estudiantes de Alfabetización, Primaria y Secundaria comenzó el 3 de febrero y se encontrará disponible hasta el 30 de noviembre de 2026.

Requisitos de la Beca PILARES 2026: ¿Qué documentos necesitas para registrarte?

Para ser beneficiario de la Beca PILARES 2026, estos son los requisitos mínimos con los que deberán contar:

  • Ser residente de la Ciudad de México.
  • Ser estudiante de alfabetización, primaria o secundaria inscrito en el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).
  • Tener más de 15 años.

Mientras que, para completar tu registro, estos son los documentos con los que deberás contar:

  • Identificación oficial vigente (INE escaneada por ambos lados en una misma página, o pasaporte).
  • Comprobante de estudios actualizado que valide que estás estudiando.
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
  • Clave Única del Registro de Población (CURP).

Recuerda que para realizar el registro de manera exitosa los documentos tienen que ser legibles y no se aceptan fotografías, ni capturas de pantalla.

Guía paso a paso para realizar tu registro en el portal oficial

Estos son los pasos que debes seguir para realizar el registro de la Beca PILARES 2026:

  • Ingresar al sitio oficial de SECTEI, en el apartado de la Beca PILARES 2026.
  • Ingresar los documentos antes mencionados.
  • Verificar los datos personales del solicitante.
  • Imprimir el acuse, el cual contiene tu folio de registro.

Asimismo, en caso de no poder realizar el registro en línea, podrás acudir al centro PILARES más cercano a tu domicilio para que las personas docentes de Ciberescuelas realicen el registro.

¿Cómo consultar los resultados de la Beca PILARES 2026?

Los resultados de la Beca PILARES 2026 comenzaron a publicarse a partir del 3 de marzo y desde entonces son constantemente actualizados en el sitio web de PILARES, por lo que debes estar al pendiente de su página para conocer si fuiste seleccionado.

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