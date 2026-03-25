Buscan reconocer el comercio en la vía pública como trabajo digno

El 60% de las personas que se dedican al comercio informal son mujeres

La diputada local Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, presentó una iniciativa para reconocer el comercio en la vía pública como trabajo digno y garantizar los derechos de miles de personas que trabajan desde las calles.

La legisladora detalló que la iniciativa busca reconocer plenamente al comercio en vía pública como una actividad con derechos, establecer reglas claras y otorgar certeza jurídica.

A nivel nacional, más del 55% de la población trabaja en el sector informal y, destacó, que en la capital son casi dos millones de personas dependen directamente de esta actividad para vivir y a nivel nacional más de 30 millones.

Además, aseguró que esta actividad aporta alrededor del 22% del Producto Interno Bruto nacional, “el comercio popular no es marginal, sino estructural; permite que millones de personas accedan a productos a bajo costo”, dijo.

El 60 por ciento de comerciantes en la vía pública son mujeres

La legisladora también señaló que sin este tipo comercio, la ciudad sería más cara, más desigual y excluyente, “el comercio sostiene la cultura popular y detiene la gentrificación”.

Sánchez Barrios lamentó que quienes viven de esta actividad han sido históricamente tratados con desconfianza, con criminalización y, muchas veces, con violencia institucional.

Además, comentó, que más del 70 por ciento de ellos no tiene acceso a seguridad social, y el 80 por ciento no tiene acceso a servicios de salud. “Trabajan bajo el sol, la lluvia, el frío, sin garantías mínimas y con todo eso resisten”.

La legisladora recordó que cerca del 60 por ciento de quienes ejercen el comercio en la vía pública son mujeres, muchas de ellas jefas de familia. Por lo que llamó a las autoridades a escucharlas.

“Desde esta tribuna tengo un mensaje para todas las mujeres en la política: si somos feministas de verdad, si creemos en la igualdad sustantiva, tenemos que mirar a las comerciantes. Sin las de abajo, sin las que trabajan en las calles, sin las que ponen sus puestos, sin las que nos alimentan en las calles: no hay ciudad”.

El ordenamiento se construye con los comerciantes

Sánchez Barrios agregó que negar el derecho al espacio público no es ordenar la ciudad, sino profundizar la desigualdad.

“Por eso, hablar de comercio popular es hablar de derechos como es el trabajo digno, a la no discriminación, a la seguridad jurídica y del derecho a la ciudad”.

La diputada reconoció que el ordenamiento es necesario en la ciudad, que cuenta con más 9 millones de habitantes.

Pero destacó que el orden no puede significar expulsión o quitarle a alguien su única fuente de ingreso de un día para otro.

“Un verdadero reordenamiento, con justicia social, tiene que construirse con las y los comerciantes, no contra ellos. Tiene que incluir censos claros, participación real y alternativas viables, se trata de pasar de la tolerancia a la garantía de derechos”.

Para finalizar, comentó que el comercio popular en la vía pública es una lucha por la dignidad humana, así como es el rostro humano de una economía social que existe y resiste.

“Como política, como mujer y como hija estoy profundamente orgullosa de venir del comercio popular y de traer hoy a esta tribuna un sueño de millones que piden; derechos, reconocimiento y orden. Hablamos de sueños sencillos, pero profundamente valiosos: que alcance para la renta, que no falte comida en la mesa, que las hijas y los hijos puedan estudiar, que el trabajo honesto permita vivir con dignidad”, concluyó.

Durante la presentación de la iniciativa, la legisladora estuvo acompañada por cientos de comerciantes que la apoyaron desde afuera del recinto legislativo.