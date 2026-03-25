EdoMex trabaja con el sector inmobiliario para facilitar acceso a vivienda digna

Vivienda digna en el EdoMex

El Gobierno del Estado de México trabaja en conjunto con el sector inmobiliario para garantizar que el crecimiento urbano se traduzca en hogares dignos y adecuados para las familias mexiquenses. Esta estrategia estatal se alinea estrechamente con el Programa Vivienda para el Bienestar de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la Asamblea de cambio del Consejo Directivo 2026-2027 de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI) Valle de México, Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), precisó que la política habitacional de la entidad tiene como prioridad el bienestar social y el desarrollo territorial ordenado.

Maza Lara tomó protesta al nuevo Consejo Directivo encabezado por Jorge Gordon Ramos. En este marco, indicó que el EdoMex ofrece una relación institucional eficiente que brinda certeza jurídica a quienes invierten en la entidad.

Con el propósito de agilizar trámites para detonar proyectos de inversión de alto impacto, como el desarrollo de vivienda, la Sedui ha generado dos nuevas herramientas digitales para trámites urbanos que fortalecen la transparencia y la eficiencia en la gestión: “Pulsar” y la “EVIE 2.0”.

“Pulsar” es una aplicación que permite el seguimiento de trámites como la autorización de condominios y conjuntos urbanos, fusiones y subdivisiones del suelo, así como la Evaluación de Impacto Estatal, todo desde una computadora o dispositivo móvil.

Además, para mejorar el proceso de solicitud de la Evaluación de Impacto Estatal, la cual prioriza las necesidades de los ciudadanos y las comunidades donde se hará la inversión, se lanzó la plataforma EVIE 2.0 que mejora la gestión de cada proyecto y da transparencia en cada etapa.