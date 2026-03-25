Entregan 244 apoyos económicos a familias afectadas por lluvias en Iztacalco

La alcaldía Iztacalco entregó 244 apoyos económicos a familias afectadas por las lluvias registradas en 2025, tras un censo realizado en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México y evaluaciones efectuadas por ajustadores de seguros para determinar el nivel de daño en cada vivienda.

Los recursos fueron distribuidos en seis actos y los montos otorgados oscilaron entre 780 y 164 mil pesos, según el grado de afectación reportado.

La mayoría de las personas beneficiarias habita en las colonias Agrícola Pantitlán, Agrícola Oriental, Viaducto Piedad, Granjas México y Ampliación Ramos Millán, zonas que registraron encharcamientos e inundaciones durante las precipitaciones intensas del año pasado.

La entrega de estos apoyos forma parte de una estrategia de atención implementada tras las lluvias, que incluyó acciones emergentes como labores de limpieza, desazolve de drenaje, retiro de agua acumulada y atención a reportes ciudadanos mediante brigadas desplegadas en distintos puntos de la demarcación.

Como parte de las medidas preventivas para la actual temporada de lluvias, la demarcación informó que se han realizado obras de mejora en la infraestructura hidráulica.

Se menciona la sustitución de la línea principal de drenaje en Calle 5, con una extensión de 590 metros lineales, y trabajos en Calle 6, donde se rehabilitaron 950 metros lineales, con el objetivo de reducir filtraciones, prevenir hundimientos y mejorar la capacidad del sistema de desagüe.

La alcaldía señaló que, de enero de 2026 a la fecha, se han efectuado 246 labores de desazolve en distintas colonias, entre las que destacan Gabriel Ramos Millán, Barrio Santiago Norte y Campamento 2 de Octubre, consideradas como puntos con mayor número de intervenciones por su historial de afectaciones.

Estas acciones se complementan con el operativo “Aguaceros”, mediante el cual se mantiene habilitada la línea telefónica 55 27 46 78 81 para que la población reporte emergencias relacionadas con lluvias y encharcamientos y pueda recibir atención por parte de las brigadas.