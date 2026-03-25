Explosión en Chalco deja una persona lesionada

Incendio en Chalco

La reciente explosión de una gasera en Chalco dejó una persona lesionada, la explosión fue registrada en la Colonia Emiliano Zapata alrededor de las 05:35 horas generando daños en tres localidades, informó Protección Civil.

El siniestro se originó entre las calles, Tierra y Libertad y Aquiles, donde Personal de la Coordinación General de Protección Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de la Región Amecameca coordinaron esfuerzos para sofocar el incendio.

Además, Protección Civil informó que el incendio fue provocado por una fuga de gas proveniente de un camión, donde las llamaradas alcanzó varios negocios y la persona lesionada tuvo que trasladarse a un hospital por cuenta propia.

Autoridades han informado que se realizará un peritaje para determinar a profundidad las causas del incidente y una evaluación de los daños generados por el incendio.