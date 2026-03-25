Feria del empleo Texcoco contó con la participación de 50 empresas y 150 vacantes

Feria del empleo Texcoco 2026

La Feria del Empleo Texcoco 2026, contó con la participación de más de 500 buscadores de empleos y la presencia de 50 empresas texcocanas ofreciendo empleos para este municipio.

Durante la inauguración, el Director de Desarrollo Económico Efrén Ortíz Gómez, destaco la importancia de este tipo de eventos que ofrecen la oportunidad para quienes no han logrado encontrar un empleo que les abra la puerta hacia un desarrollo laboral.

“El futuro laboral comienza aquí, en cada vacante que se oferta y en cada solicitante que busca calificar para poder tener un empleo que le permita mejorar su forma de vida”, expresó.

Esta Feria del Empleo, se realizó en las instalaciones de la Plaza de las Tradiciones y se ofrecieron un total de 150 empleos a los solicitantes que acudieron en la búsqueda de la mejor oportunidad laboral.

Por ultimo el Director de Desarrollo Económico, agregó que se está trabajando diariamente para cubrir las necesidades de quienes buscan un desarrollo laboral.