Frente del Anáhuac señala rezagos y fallas en consulta del Plan General de Desarrollo

Foto: Frente Anáhuac Foto: Frente Anáhuac (La Crónica de Hoy)

Integrantes del Frente del Anáhuac señalaron que el proceso de consulta del Plan General de Desarrollo (PGD) presenta rezagos, falta de información y presuntas irregularidades.

El colectivo indicó que, según datos publicados por el Instituto de Planeación en redes sociales, únicamente seis pueblos han entregado actas deliberativas y de acuerdos, lo que implicaría que sólo ese número habría concluido su proceso de consulta.

Añadió que también son pocos los casos en que se han firmado los protocolos que establecen las reglas para la consulta en cada comunidad.

Asimismo, el Frente afirmó que cuenta con casos documentados en los que dichos protocolos habrían sido firmados por personas que no representan a las comunidades. También sostuvo que, desde el inicio del proceso, la información disponible ha sido limitada y que han solicitado sin éxito la entrega de versiones completas del proyecto del Plan para su distribución en pueblos y barrios.

De acuerdo con el posicionamiento, el Instituto ha argumentado falta de recursos para proporcionar materiales impresos, lo que —según el Frente— dificulta el acceso a la información en comunidades con limitaciones para consultar documentos digitales. Agregó que los folletos disponibles no detallan los posibles alcances, beneficios o implicaciones del PGD.

El colectivo también cuestionó que ni la convocatoria ni el documento completo hayan sido traducidos a lenguas indígenas, lo que, a su consideración, impide un proceso intercultural. En el mismo sentido, señaló que algunas asambleas convocadas por el Congreso local no habrían seguido los lineamientos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana ni en la propia convocatoria, además de que, afirmó, no fueron difundidas en plataformas oficiales.

El Frente del Anáhuac informó que, derivado de estas situaciones, se han presentado juicios ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, así como escritos ante la Comisión de Derechos Humanos local.

En su posicionamiento, el colectivo reconoció la ampliación del plazo de consulta anunciada por el Instituto de Planeación, pero advirtió que persisten temas sin resolver. Entre ellos, mencionó la falta de claridad sobre el contenido final del PGD antes de su envío al Congreso capitalino, los criterios para valorar las propuestas ciudadanas —especialmente en casos de posturas contradictorias— y la definición del inicio formal de la consulta en comunidades donde no se han firmado los protocolos correspondientes.

Finalmente, el Frente planteó una serie de solicitudes, entre ellas no considerar iniciada la consulta en los pueblos donde no se han firmado protocolos, modificar o emitir una nueva convocatoria y rehacer el apartado del PGD relacionado con pueblos y barrios originarios, con participación directa de estas comunidades.