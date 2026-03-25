IECM entra en fase final de revisión de aspirantes a COPACO

IECM inicia preparativos para doble Consulta de Presupuesto Participativo y elección de COPACO en 2026

La revisión de las candidaturas para integrar las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) 2026 entró en su fase final en la Ciudad de México, luego de que concluyera el plazo para el registro de aspirantes el pasado 24 de marzo.

El Instituto Electoral de la Ciudad de México, a través de sus Direcciones Distritales, realiza actualmente el análisis de las solicitudes presentadas para verificar que cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria.

De acuerdo con el calendario del organismo, a más tardar el 29 de marzo se emitirán los dictámenes que determinarán la procedencia o improcedencia de cada registro en las distintas unidades territoriales.

Los resultados de esta revisión se darán a conocer el 30 de marzo. Ese día, el instituto publicará el listado con el sentido de cada dictaminación, junto con versiones públicas de los expedientes. La información estará disponible en la Plataforma de Participación, en el sitio oficial del IECM, en los estrados de las sedes distritales y en sus redes sociales.

Tras la publicación de los resultados, se abrirá un periodo para la presentación de impugnaciones. Las personas aspirantes inconformes podrán recurrir a los mecanismos legales correspondientes hasta el 4 de abril, conforme a la normativa electoral vigente.

Como parte de las siguientes etapas del proceso, el mismo 30 de marzo se dará a conocer el calendario para la asignación de letras que identificarán a las candidaturas en la elección. Este procedimiento se realizará mediante un sistema informático que asignará las letras de forma aleatoria y podrá ser observado por la ciudadanía y las propias personas candidatas.

La asignación se llevará a cabo entre el 31 de marzo y el 1 de abril en las sedes distritales. Al término de cada ejercicio se levantará un acta circunstanciada y se difundirá la lista final de letras asignadas a cada candidatura a través de los canales institucionales.

Las COPACO son órganos de representación ciudadana en colonias, barrios y pueblos de la capital, encargados de promover la participación comunitaria y la gestión de proyectos a nivel local.