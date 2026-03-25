IMSS Edomex Oriente adquiere equipo nuclear de nueva generación para fortalecer el diagnóstico cardiovascular

Equipo SPECT

Con el objetivo de obtener diagnósticos más precisos de enfermedades cardiovasculares en beneficio de 5 mil derechohabientes de la región nororiente de la entidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente adquirió un equipo de alta tecnología.

La puesta en operación del equipo SPECT (Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único) en el Hospital General Regional (HGR) No. 72 de Tlalnepantla, permite estudios más oportunos que impactan directamente en la salud y calidad de vida de las y los pacientes.

Con este equipo se logra evaluar el funcionamiento de órganos y tejidos, lo que facilita la detección temprana de diversas enfermedades, incluso antes de que existan daños estructurales visibles por otros métodos diagnósticos. Esto permite a los especialistas establecer tratamientos más oportunos y adecuados.

Otro de los beneficios que involucra esta incorporación es la eliminación de traslados a otros hospitales, lo que acorta significativamente los tiempos de atención, brindando una atención más cercana, segura y eficiente.

Esto fortalece el trabajo que realiza la institución para modernizar su infraestructura médica y fortalecer los servicios de salud con calidad, precisión y sentido humanista.