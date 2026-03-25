Inician limpieza, vigilancia e iluminación en seis pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan

Bajo Puentes Tlalpan

Servicios Metropolitanos (SERVIMET) puso en marcha un programa de limpieza, seguridad e iluminación en seis pasos a desnivel ubicados sobre Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Cuauhtémoc, para mantenerlos abiertos y en condiciones adecuadas para el tránsito peatonal.

Los trabajos comenzaron en los pasos de Lorenzo Boturini, Alfredo Chavero, Gutiérrez Nájera, Fernando Ramírez, José María Roa Bárcenas y Manuel Caballero. De acuerdo con la información oficial, estos puntos contarán con limpieza constante, iluminación permanente y la presencia de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el horario de operación.

Los accesos estarán habilitados para el paso peatonal de las 4:00 de la mañana a las 12:00 de la noche.

Los siete pasos a desnivel restantes de la misma zona se encuentran actualmente en proceso de rehabilitación o en reforzamiento estructural, como parte de las acciones para mejorar su estado físico y condiciones de seguridad.

En paralelo, se dio seguimiento a los acuerdos alcanzados con locatarios que ocupaban espacios en los 13 pasos a desnivel de la alcaldía Cuauhtémoc.

El pasado 23 de marzo, el Fondo de Desarrollo Social (FONDESO) entregó 81 apoyos económicos de capital semilla del programa “IKAL”, por un monto de 25 mil pesos cada uno, recursos no reembolsables destinados a impulsar la reactivación de sus actividades económicas.