Legisladora de Morena es señalada por presuntamente intervenir en arresto de extorsionadores

La diputada de Morena, Graciela Argueta Bello (@CongresoEdomex/x)

La diputada de Morena, Graciela Argueta Bello fue señalada de presuntamente intentar intervenir en un operativo policial para frenar la detención de personas acusadas de extorsión.

El hecho se registró en los municipios de Coacalco y Tlalnepantla, del Estado de México.

De acuerdo con los reportes de autoridades involucradas en el caso, Argueta Bello habría utilizado su posición para influir en el procedimiento, lo que generó cuestionamientos sobre el uso del poder público.

Los hechos ocurrieron cuando dos sujetos acudieron a un autolavado y presuntamente amenazaron a la propietaria, identificándose como integrantes de un grupo delictivo conocido como “la maña”.

Tras el reporte a las autoridades, elementos de la policía municipal ubicaron a los sospechosos en una tienda cercana. En ese momento, la legisladora intervino, así lo indicó un medio nacional.

Según los testimonios y grabaciones del suceso, la diputada se identificó como funcionaria pública, intento impedir la detención de los sujetos y amenazó a los elementos policiales.

De acuerdo con las imágenes, Argueta Bello advirtió a los agentes que podrían perder su trabajo por realizar la detención.

No obstante, ignorando las amenazas, los elementos municipales continuaron con el procedimiento y trasladaron a los involucrados ante la Fiscalía del Estado de México.

Asimismo, al no abrirse una investigación formal, estos señalamientos no derivaron en un proceso legal inmediato. La liberación de los involucrados ha provocado reacciones entre autoridades y la ciudadanía mexiquense.

Debido a estos señalamientos, la diputada aclaró ante los medios que ese día arribó al autolavado porque es el lugar donde recurrentemente lava su vehículo.

Sin embargo desde hace mes y medio, el autolavado estaba localizando a la dueña para que le entregaran una caja con pertenencias que habían sacado de su automóvil antes de lavarlo.

Comentó que le pareció extraño que no había logrado localizar a la propietaria y le dijeron que justo ese día que ella fue, podría encontrarla en su jornada laboral.

Igualmente, lamentó que “se haya manipulado” un video donde salen los jóvenes ya que solo son personas que trabajan para ella y la apoyan.