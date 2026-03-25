¡Llegan refuerzos a 1° división! Uzi, Atena, Beretta y Nix cuidarán el Mundial 2026

Mundial Uzi, Atena, Beretta y Nix. (SSC)

Cuatro nuevos ejemplares caninos se incorporarán al Grupo Cerbero (K9) de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) con el objetivo de fortalecer las labores operativas de seguridad y vigilancia en la capital del país en los eventos del Mundial de la FIFA 2026.

Los ejemplares caninos, especializados en detección de explosivos de raza Pastor Belga Milinios, que se incorporan son: Uzi, Atena, Beretta y Nix.

Estos nuevos integrantes fueron entrenados en la detección de explosivos, lo que permitirá reforzar los esquemas de prevención y reacción en espacios de alta concentración de personas, así como en eventos masivos.

La integración de estos binomios caninos tienen que ver con las acciones de preparación y fortalecimiento institucional ante eventos de gran relevancia internacional, como la Copa del Mundo 2026, justa deportiva en que la Ciudad de México será una de las sedes, por lo que se implementarán estrategias orientadas a garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros.

Los binomios caninos de la PBI cuentan con un alto nivel de adiestramiento, disciplina y certificación, lo que permite su intervención eficaz en operativos de seguridad, así como en exhibiciones y acciones de proximidad social.

La Unidad Canina cuenta con ejemplares altamente capacitados en distintas especialidades, entre los que destacan Randy, Zeus, Kira, Mali, Layla, Duncan, Balto y Toshka, especializados en la detección de narcóticos y enervantes; Yaky, Kali y Kratos, entrenados en la detección de explosivos; Simba y Killer, enfocados en labores de guardia y protección.

Así como Zory, de raza cobrador labrador, especializada en la búsqueda de personas en estructuras colapsadas, lo que fortalece la capacidad operativa y de respuesta de esta corporación ante diversas situaciones de riesgo.