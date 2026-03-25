Más de 100 policías cuidarán la venta de pescado en La Viga durante Semana Santa

Mercado de la Nueva Viga Mercado de la Nueva Viga (La Crónica de Hoy)

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementarán un dispositivo de vialidad en las inmediaciones del mercado de mariscos La Nueva Viga, ubicado en la colonia Área Federal Central de Abasto, en la alcaldía Iztapalapa, durante las festividades de la Semana Santa 2026.

Este dispositivo vial iniciará en las primeras horas del 26 de marzo y concluirá el nueve de abril, hasta el término de las actividades, para el cual fueron destinados 150 oficiales de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC, 10 unidades, dos grúas y 10 motopatrullas.

Esta acción preventiva tiene como objetivo garantizar la seguridad personal y patrimonial de la población en general que asista a realizar la venta y la compra de los productos, para así evitar la alteración al orden público, la incidencia delictiva y garantizar el libre tránsito de las personas y automovilistas.

Los policías de Tránsito de la SSC llevarán a cabo labores de vialidad en las avenidas aledañas al mercado para evitar el estacionamiento prohibido o en doble fila, y ofrecen como alternativas viales:

Anillo Periférico

Eje 5 Oriente Javier Rojo Gómez

Canal de Río Churubusco

Circuito Interior

Canal de Tezontle

Leyes de Reforma

Calzada Ermita Iztapalapa

Conforme a la afluencia en dicho mercado, se confinarán los carriles laterales para el ascenso y salida de los usuarios de la Nueva Viga en las avenidas canal de Río Churubusco y el Eje 5 Sur Santa María Purísima; México Hualquila de Churubusco al Eje 6 Sur; del Puente del Eje 6 Sur y el Eje 3 Oriente; Eje 6 Sur y Pescaderías; Eje 6 Sur y De La Cruz; Eje 6 Sur y San Ignacio; y el Eje 6 Sur de Canal de Churubusco a Javier Rojo Gómez.