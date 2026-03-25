Naucalpan realiza Asamblea del Pueblo en la Colonia México 68

Asamblea del Pueblo en la Colonia México 68

El Presidente Municipal, Isaac Montoya Márquez, encabezo una edición más de las Asambleas del Pueblo a la colonia México 68 con el objetivo de fortalecer la cercanía entre gobierno y ciudadanía.

Estas asambleas buscan atender de manera directa las problemáticas de servicios públicos, infraestructura y seguridad.

Cuenta con la participación de diversas dependencias municipales, así como la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, con el objetivo de brindar una atención integral a las y los vecinos.

El alcalde resaltó que este año, habilitaron cinco sedes alternativas al Palacio Municipal, para atender sus trámites y peticiones cerca de sus hogares: Plaza Cívica de San Mateo, Satélite, Las Huertas, Chamapa y Río Hondo

Asimismo, destacó que la confianza ciudadana y el manejo austero de los recursos permitieron una inversión cercana a los mil millones de pesos en el primer año en obra pública, a diferencia de la administración pasada.

Por otro lado, mencionó que Naucalpan se sumó al programa ‘Joyas del Mundial’, impulsado por la Presidenta de la republica, con el fin de rescatar espacios deportivos y áreas verdes para transformarlos en ‘Senderos Seguros’.

Finalmente, resaltó que, las cifras oficiales de OCRA de 2025, se logró una reducción del 61% en el robo de vehículos respecto a 2024, consolidando a Naucalpan como un municipio más seguro.

En esta asamblea, asistieron más de 100 personas, tanto de la colonia sede como diversas colonias aledañas cuyas peticiones fueron escuchadas.