Noche de Museos CDMX: ¿Qué actividades hay hoy 25 de marzo? En la Noche de Museos de marzo podrás disfrutar de música electrónica, talleres y hasta de un homenaje a Juan Gabriel y José José (Redes Sociales)

Desde música en vivo, hasta talleres y visitas guiadas, conoce cuáles son las actividades que podrás realizar durante la Noche de Museos de marzo en la CDMX.

Cada último miércoles del mes el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura, realiza la Noche de Museos, momento en el que las personas pueden asistir a espacios museísticos de manera nocturna para realizar todo tipo de actividades.

Homenaje a José José y Juan Gabriel en el Museo Yancuic

Este 25 de marzo la banda Morfeo será la encargada de rendir un homenaje al “Príncipe de la Canción” y el “Divo de Juárez”, tocando algunas de sus mejores canciones en el Museo Yancuic.

La cita es a partir de las 17:00 horas en el Museo Yancuic, ubicado en Ermita Iztapalapa 2325, colonia Los Ángeles, en la alcaldía Iztapalapa; se recomienda llegar con tiempo, pues el cupo será limitado.

¡Seguro que te las sabes todas!

Así que no te pierdas el tributo que Morfeo nos presentará en la #NocheDeMuseos del @museo_yancuic



25/03

17 H

E. Libre

Cupo: 280 p

En Foro Katya Echazarreta

Info: informacion.eventosyancuic@gmail.com

Ermita Iztapalapa 2325

Revolu pic.twitter.com/KhJmB9gSe9 — Noche de Museos CDMX (@nochedemuseos) March 15, 2026

Noche de Museos en SimiCasa ”Sími Bloom”

Tampoco te puedes perder de la visita a la SimiCasa Museo, la cual durante esta Noche de Museos estará realizando diferentes actividades como una Silent Party en la que podrás bailar con audífonos inalámbricos a tu propio ritmo.

También habrá un taller de bombas de vida, las cuales se elaborarán con semillas, tierra y composta, además de un momento de relajación con una meditación que se hará en el lugar, además de la visita guiada al museo.

Las actividades comenzarán desde las 18:00 horas hasta las 22:00 en la SimiCasa Museo ubicada en Río Neva #17, col. Renacimiento, alcaldía Cuauhtémoc.

Sími Casa Museo 📷📷 te invita a vivir la experiencia "Sími Bloom" en esta #NocheDeMuseos!

📷 ¡La noche empieza aquí con una mezcla increíble de ritmo, vida y paz! 📷📷

25/03

Desde las 18H

Cupo: 100p

E. Libre

Inf.: 56-51-08-14-02

C. Río Neva Número 17 pic.twitter.com/8L0J7TbfF9 — Noche de Museos CDMX (@nochedemuseos) March 15, 2026

Man In Motion en el Centro de Cultura Digital

Continuando con los conciertos, podrás escuchar en vivo al dueto electrónico MAN IN MOTION, integrado por Omar Lied y Sarmen Almond en el Centro de Cultura Digital.

El dueto electrónico estará presentando B_collector, su más reciente álbum. La presentación comenzará a partir de las 19:00 horas en el Centro de Cultura Digital ubicado en Paseo de la Reforma S/N, en la alcaldía Miguel Hidalgo; la entrada es libre.

Esta #NocheDeMuseos la música electrónica estará presente en el Centro de Cultura Digital.

¡Una súper opción para pasarla bien!



25/03

19 h

Cupo: 300 p

E. Libre



Infohttps://t.co/sEJ3RLv5Dq



Reforma esquina Leija pic.twitter.com/MK20UEvZI7 — Noche de Museos CDMX (@nochedemuseos) March 14, 2026

Moda Méximalista en la Noche Del Franz

Por su parte, el Museo Franz Mayer organiza la Noche Del Franz, la cual en esta ocasión coincide con la Noche de Museos de la CDMX y este miércoles la temática será Moda Méximalista.

A lo largo de la noche se realizan diferentes actividades como “Colorea tu Chicano Baby”, taller de repujado “Hazme el Milagrito”, “Jerseys a la Mexa”, además también habrá visitas guiadas en diferentes exposiciones como la de “¡Moda Hoy! Diseño latinoamericano y latino contemporáneo” y finalizará con su pasarela Meximalista.

En esta ocasión contarán con invitados especiales como el DJ Set de Baal Moon y Barrio Bravo, mientras que su host será Johny Carmona.

La entrada será a partir de las 18:00 horas hasta las 22:00 y los boletos cuestan $130 pesos; mientras que si acudes con un outfit meximalista podrás adquirir tu boleto al 2x1.