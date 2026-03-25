Se alían C5 y SEDENA para el monitoreo de 13 mil cámaras en el Mundial 2026

Mundial Firma de convenio de colaboración. (C5 )

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México reforzaron la coordinación interinstitucional y capacidad de respuesta ante emergencias ante el Mundial de Futbol 2026.

El General de Brigada de Estado Mayor, Román Villalvazo Barrios, titular del Centro de Coordinación de la Copa Mundial de Futbol 2026, y Salvador Guerrero Chiprés, Coordinador General del C5, firmaron un convenio para el videomonitoreo conjunto de las 113 mil 814 cámaras de la capital nacional, en particular las 13 mil 293 en las inmediaciones de sitios de interés relacionados con el evento deportivo.

Villalvazo Barrios subrayó la importancia de la colaboración entre autoridades civiles, corporaciones de seguridad y fuerzas del Estado, y destacó que este esfuerzo entre instituciones locales y federales, fortalece las capacidades operativas de la capital y contribuye a la prevención del delito.

“La coordinación, empatía y cooperación entre instituciones nos fortalecen. Al dejar de lado egos y soberbia podemos trabajar unidos por un bien supremo: México”, enfatizó.

Guerrero Chiprés afirmó que la coordinación es clave para la seguridad en el marco del plan Kukulcán instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum y la estrategia programática de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

El convenio, con vigencia de tres meses, facilita posiciones en el C5 al personal de la Sedena para funciones de monitoreo, así como intercambio de datos e información.

“Este acuerdo refleja una sensibilidad superior y sofisticada de la Defensa Nacional. La interacción con instituciones locales e internacionales, así como el diálogo atento a las expectativas y demandas de la sociedad demuestran la capacidad de quienes lideran estos acercamientos y la propia defensa del país”, destacó Guerrero Chiprés.