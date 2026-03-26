Anuncian festival futbolero en el Zócalo y homenaje a pioneras del fútbol femenil rumbo al Mundial 2026

Zócalo reúne a 9 mil 500 personas y logra récord Guinness con clase masiva de futbol

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la realización de un festival futbolero en el Zócalo capitalino y un programa de actividades comunitarias en espacios públicos como parte de la preparación de la capital rumbo al Mundial de 2026. En ese contexto, adelantó que entregará su boleto para el partido entre México y Portugal a integrantes de la selección femenil mexicana de 1970-1971, en reconocimiento a su trayectoria.

Durante un enlace en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la mandataria local explicó que la ciudad busca participar en el torneo con un enfoque social, mediante festivales, actividades deportivas y el uso de calles, plazas y unidades deportivas como puntos de reunión para ver los partidos de manera colectiva.

Desde la Unidad Deportiva Independencia, en la alcaldía Magdalena Contreras, informó que su administración impulsa un programa de construcción y rehabilitación de espacios deportivos que contempla 500 canchas nuevas con pasto sintético e iluminación. De acuerdo con lo señalado, 200 ya están terminadas y 100 más comenzarán a inaugurarse este fin de semana en distintos puntos de la ciudad.

La mandataria indicó que este tipo de espacios serán sede de festivales futboleros y contarán con pantallas para la transmisión pública de los encuentros. También anunció que el próximo sábado se realizará un festival en el Zócalo de la Ciudad de México, en el marco del partido entre México y Portugal por la reinauguración del Estadio Azteca, que durante el torneo llevará el nombre de Estadio Ciudad de México.

Como parte de las actividades, Brugada develó una placa con la que la cancha de la Unidad Independencia fue renombrada como “Pioneras del Fútbol Femenil: Selección Mexicana 1970-1971”, en homenaje a las jugadoras que participaron en el Mundial femenil de 1971. En ese acto, anunció que su boleto para el encuentro será entregado a esas futbolistas.

En el mismo evento participó el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto, quien explicó la modalidad de “fútbol sin correr”, dirigida a personas adultas mayores. Detalló que en esta práctica los equipos —mixtos— deben caminar en todo momento, se limita la altura del balón y se evita el contacto físico brusco para prevenir lesiones.

De acuerdo con los datos presentados, esta modalidad cuenta con 313 equipos registrados y más de 2 mil 300 participantes en las 32 entidades del país, divididos en categorías de 50 a 59 años y de 60 a 69 años. Además, el IMSS organiza torneos de futsal femenil para jóvenes de 18 a 21 años y un torneo T-21 que incluye a niñas y niños con síndrome de Down.

Por su parte, el titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Rommel Pacheco, señaló que la intención es que las personas adultas mayores no solo observen los partidos, sino que también participen en actividades deportivas.