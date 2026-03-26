Aseguran mercancía deportiva pirata en la Morelos rumbo al Mundial 2026

Operativo Operativo contra mercancía "pirata" en la colonia Moreles. (CUARTOSCURO)

Autoridades de seguridad y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizaron un operativo para el decomiso de artículos deportivos apócrifos que tenían insignias de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en establecimientos y bodegas en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Santiago Nieto, titular del IMPI, detalló que el despliegue tuvo que ver con las acciones de la “Operación Limpieza” previas a la celebración del Mundial de fútbol 2026, con el aseguramiento de productos “pirata” en 15 locales y cuatro bodegas del número 42 de la calle Aztecas, en el barrio de Tepito.

Una vez que iniciaron las operaciones, personal del IMPU, acompañado de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Marina, inspeccionaron los locales para verificar la autenticidad de la mercancía de las playeras alusivas a países que se disputarán la justa deportiva.

Nieto informó que el principal objetivo de la revisión fue la disminución de la piratería en productos provenientes de Asia.

“Es el operativo número 21, que está relacionado con defender marcas que se encuentran relacionadas con la copa mundial de fútbol de la FIFA. En este momento llevamos 15 locales y cuatro bodegas que estamos revisando y hemos encontrado violaciones a distintas marcas, entre ellas la de la FIFA, Adidas, Umbro, Nike, entre otras marcas deportivas”.

“El objetivo va a ser asegurar todos estos bienes que vienen de productos pirata que afectan a la economía nacional”.

Añadió que los sectores industriales mexicanos han externado su molestia de que el 75 por ciento son afectados por algún tipo de piratería, específicamente en el sector textil.

“Hemos recibido denuncias y vamos a estar operando para asegurar estos bienes de los equipos de fútbol y esto va a ser llevado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para desarrollar el procedimiento y si no pueden acreditar el origen legal de los productos, vamos a proceder a destruirlos”, advirtió Santiago Nieto.

En tanto que el IMPI únicamente tiene facultades administrativas en el operativo, se mantiene en la búsqueda de los propietarios de los locales, para proceder en contra de estas personas y clausurarles sus comercios y asegurarles la mercancía.

“Vamos ver quiénes son los dueños de los inmuebles, cómo fue que los productos llegaron hasta aquí y sobre todo quiénes son los que están distribuyendo”. Puntualizó el titular del IMPI.