Contratiempo en el AIFA: ¿cuándo quedará el Tren Suburbano y por qué hay retrasos por los puentes?

Lechería-AIFA Las obras pendientes en el tramo Lechería-AIFA del Tren Suburbano fueron asignadas a la ATRAPI; el trabajo de construcción en la zona lleva 5 años y medio.

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATRAPI) será la encargada de emprender los trabajos pendientes en el tramo Lechería-AIFA del Tren Suburbano, obras que llevan cinco años y medio después de que la Secretaría de Defensa Nacional no pudiera construir las pasarelas de acceso en tres estaciones por conflictos con las personas vecinas de las vías de tren.

El pasado 17 de marzo del año presente, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el tren no iniciará operaciones antes de Semana Santa, plazo previamente ofrecido, debido a la falta de pruebas técnicas y operativas.

¿En qué estaciones del Tren Suburbano hacen falta pasarelas de acceso?

De acuerdo con los detalles que la ATRAPI ha compartido en dos convocatorias publicadas el jueves 12 de marzo, la falta de pasarelas de acceso para pasajeros y pasajeras en el Tren Suburbano representan un problema importante para el lado oriente de tres estaciones: Cueyamil y Prados Sur, en Tultitlán, además de la estación Teyahualco, en Tultepec.

“La Sedena se encuentra sobrepasada en capacidad técnica, operativa y de personal para atender estos trabajos con la rapidez que necesita el proyecto”, señaló la dependencia, explicando la razón de contratación de constructoras por medio de invitaciones restringidas para acelerar las obras de reingeniería en los accesos mencionados.

Debido al conflicto con personas vecinas de la zona, los militares únicamente construyeron pasarelas en un lado de cada una de las estaciones, sin embargo, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado a cargo del trabajo pendiente señaló la necesidad de colocar pasarelas de acceso en el lado oriente.

“Es altamente probable que exista reclamo social al beneficiar exclusivamente a la población del lado poniente”, mencionaron, destacando también el riesgo de que personas intenten cruzar a pie las vías para pasar de un lado a otro, lo que dañaría la malla ciclónica que las protege.

Hasta el momento, la ATRAPI ha informado que se colocará una “escalera provisional” que permita el acceso de pasajeros y pasajeras a las estaciones antes mencionadas del Tren Suburbano, lo cual finalizará con la construcción completa de las pasarelas en el lado oriente programas para septiembre de este año.

ATRAPI busca instalación de sistema de peaje

La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado también busca que el sistema para pago de peaje use la Tarjeta Única de Movilidad Integrada (TUMI), la cual es vigente para todo el transporte público en la Ciudad de México y ofrece códigos QR para viajes individuales.

En la noche del 17 de marzo, la ATRAPI convocó una licitación para implementar esta solución, cuyo contrato de asignación podría asignarse el primer día de abril, tras un periodo de tiempo propuesto por la empresa Hitachi Rail con el propósito de permitir la presentación de ofertas.

¿AIFA pretende incrementar la demanda de usuarios?

Las obras en el tramo que conectará la línea 1 del Tren Suburbano al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) están programadas en los horarios de menor afectación para los usuarios y usuarias del transporte en tren.

Con este proyecto, AIFA busca elevar la demanda en el aeropuerto que todavía no logra alcanzar el equilibrio financiero desde su inauguración en 2022.