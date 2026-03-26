Cuajimalpa, Huixquilucan y Miguel Hidalgo despliegan operativo conjunto por Semana Santa

Hasta el 12 de abril, las alcaldías de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, junto con el municipio mexiquense de Huixquilucan, mantienen en operación un dispositivo coordinado de seguridad para resguardar las zonas limítrofes durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua.

El operativo contempla la participación de 107 elementos y 44 unidades móviles —22 camionetas tipo pick up y 22 motocicletas—, además de 11 carpas itinerantes, dos módulos de seguridad, un dron y una célula pie-tierra.

La vigilancia se concentrará en puntos de alta afluencia como templos, atrios, centros comerciales, zonas bancarias y vialidades de conexión entre las tres demarcaciones.

El arranque del despliegue fue encabezado por la presidenta municipal de Romina Contreras Carrasco, junto con los alcaldes Mauricio Tabe y Carlos Orvañanos Rea, quienes señalaron que la coordinación busca reforzar la presencia policial en los límites territoriales y en sitios con mayor concentración de personas durante estas fechas.

Vigilancia en puntos de mayor afluencia

La estrategia se enfocará en espacios donde se prevé mayor tránsito de personas por actividades religiosas, comerciales y recreativas propias de la temporada. La intención es mantener una cobertura permanente en corredores viales y zonas de colindancia, donde históricamente se ha reforzado la vigilancia en periodos vacacionales.

Romina Contreras indicó que el despliegue permitirá ampliar la presencia policial en puntos estratégicos y reiteró que su administración mantendrá la coordinación con las alcaldías vecinas y otros niveles de gobierno.

Recordó que, de acuerdo con datos municipales, Huixquilucan ha registrado una disminución superior al 44 por ciento en la incidencia delictiva en los últimos cuatro años.

Coordinación policial

Por su parte, Mauricio Tabe señaló que el operativo es una muestra de la coordinación entre gobiernos locales para atender la demanda ciudadana en materia de seguridad. También llamó a reforzar las capacidades de las policías municipales y de alcaldías como parte de la estrategia de prevención del delito.

El alcalde de Miguel Hidalgo recomendó a vecinos y comerciantes estar atentos ante intentos de extorsión conocidos como “La Patrona”, un modus operandi en el que delincuentes solicitan dinero o bienes a empleados bajo el argumento de que es para apoyar a sus superiores.

Tabe reconoció el trabajo de las corporaciones de seguridad de las tres demarcaciones y sostuvo que la colaboración ha contribuido a mantener indicadores favorables en la zona poniente.

Referencias de percepción de seguridad

Carlos Orvañanos destacó que esta coordinación se suma a la estrategia local “Cuajimalpa Segura”.

Señaló que, de acuerdo con la Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), durante el segundo y tercer trimestre de 2025, Cuajimalpa se ubicó en el segundo lugar entre las alcaldías con mayor percepción de seguridad en la capital, y en el cuarto trimestre ocupó el tercer sitio.

En ese periodo, más del 55 por ciento de la población encuestada manifestó sentirse segura.

El operativo conjunto se mantendrá activo durante poco más de dos semanas, con presencia itinerante y fija en distintos puntos de las tres demarcaciones.