Golpe a la piratería en CDMX: aseguran mercancía pirata del Mundial 2026 en Tepito

Operativo conjunto en Tepito donde se decomisó mercanció apócrifa del Mundial 2026 Crédito: SSC

A tan sólo unos meses de que México vuelva a colocarse en el centro del mundo con la Copa del Mundo 2026, un operativo en el corazón de la Ciudad de México volvió a exponer el negocio de la piratería que ya está más que listo para este magno evento deportivo… incluso antes de que ruede el balón.

Autoridades capitalinas ejecutaron un despliegue de gran escala en Tepito, donde aseguraron miles de productos falsificados vinculados al Mundial. El hallazgo no solo confirma la anticipación del mercado ilegal, también revela el nivel de organización detrás de estas operaciones.

¿Qué scedió durante este operativo?

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con otras dependencias, realizaron cateos simultáneos en distintos inmuebles del barrio bravo.

El resultado fue contundente, ya se aseguraron miles de jerseys apócrifos de selecciones nacionales, productos con logotipos oficiales del Mundial 2026 y artículos deportivos listos para distribución masiva.

Pero el hallazgo más revelador no fue solo la mercancía… sino el lugar donde se almacenaba.

¿En dónde se encontró la mercancía pirata?

Durante los cateos, específicamente, en la Calle de Aztecas, en Tepito, las autoridades encontraron espacios adaptados con medidas de seguridad poco comunes, pues se almacenaban detrás de puertas reforzadas, sistemas de acceso restringidos, estructuras diseñadas para ocultar mercancía, cerraduras múltiples, barrotes y candados.

Operativo conjunto en Tepito donde se decomisó mercanció apócrifa del Mundial 2026 Crédito: SSC

Estas características llevaron a describir los 15 locales comerciales que formaban parte de este centro de distribución, como “búnkers”, lo que evidencia que no se trata de comercio improvisado, sino de una red estructurada y métodos bien planeados de resguardo.

Aunque el decomiso representa un avance significativo, especialistas advierten que este tipo de operativos tienen un efecto limitado si no se mantienen de forma constante. Sin embargo, detrás del fenómeno también está el comportamiento del consumidor. quien decide adiquiri estos prodductos a menores costos.

¿Quién ejecutó este operativo?

Este oprativo fue orquestado gracias a la participaci´´on del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la Secretaría deEconomía y la Secretaría de Marina, como parte de una estrategia denominada “Operación Limpieza”, cuya finalidad es el decomiso de material y mercancía apócrifa, los cuales violan las estatudos de protección a los derechos de autor.

Operativo Operativo contra mercancía "pirata" en la colonia Moreles. (CUARTOSCURO)

De acuerdo con el titular del IMPI, Santiago Nieto, el operativo se realizó tras diversas denuncias, entre ellas de la propia FIFA que ya había interpuesto denuncias por la mercancía apócrifa.

Sin embargo, hasta este momento, las autoridades al frente del operativo no han revelado si existen personas detenidas ni la cantidad exacta de mercancía asegurada.