¡Golpe al narco! Caen 9 “Malportados”, narcomenudistas y extorsionadores en GAM, Azcapotzalco y Tultitlán

Detenidos Banda delictiva desmantelada en CDMX y Edomex. (SSC y SSPC)

En un operativo conjunto, autoridades detuvieron a nueve integrantes del grupo delictivo “Los Malportados”, criminales dedicados al narcomenudeo, extorsión, robo en diferentes modalidades, así como al secuestro y delincuencia organizada.

Para su captura, fueron ejecutados cinco cateos en inmuebles ubicados en las alcaldías Gustavo A. Madero y Azcapotzalco y en el municipio de Tultitlán, Estado de México, donde se aseguraron vehículos y dosis de droga.

En el Estado de México, se aseguró un razer, cuatro vehículos, dos motonetas, 26 tractocamiones, 16 de ellos acoplados a una caja seca, además 11 cajas de tráiler, dosis de droga y diferente mercancía.

En la alcaldía Azcapotzalco se hallaron 300 kilos de marihuana.

Tras distintas denuncias, las cuales señalaban que, en diversas viviendas ubicadas en dichas demarcaciones, se almacenaban y distribuían enervantes, los agentes realizaron trabajos de investigación, implementaron vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento en las zonas.

El primer golpe que dieron las autoridades hacia “Los Malportados” en este operativo fue en un predio ubicado en la calle de los Maestros, colonia Zona Escolar en la alcaldía Gustavo A, Madero, donde las autoridades decomisaron dos cargadores abastecidos, dos teléfonos celulares, una bolsa con cristal, 26 bolsitas con marihuana, 163 con cocaína, además de un kilo de la misma sustancia dentro de una caja y dos vehículos, también, detuvieron a dos hombres de 41 y 45 años y una mujer de 19 años de edad.

Las autoridades no detuvieron las indagatorias. En otra acción que se realizó en la calle Graciano Sánchez, colonia Loma de la Palma, en la misma alcaldía en dónde los agentes aseguraron dinero en efectivo y detuvieron a una mujer de 52 años y un hombre de 28 años de edad.

Un cateo más tuvo lugar en un inmueble ubicado en la calle Santa Cruz Acayucan, colonia Santa Apolonia, en la alcaldía Azcapotzalco, donde los efectivos aseguraron dinero en efectivo, tres bolsas con una sustancia cristalina, una bolsa con marihuana, teléfonos celulares, una motocicleta y detuvieron a dos sujetos de 20 y 29 años, así como a una mujer de 36 años de edad.

Después, las acciones operativas se trasladaron al territorio mexiquense, donde las actividades de este grupo criminal se extendieron rápidamente. en otro cateo se realizó en un domicilio ubicado en la avenida Estado de México, en la colonia Bello Horizonte del municipio de Tultitlán, Estado de México, ahí se intervino un inmueble donde se aseguraron cinco vehículos, una motoneta, una motocicleta 16 tractocamiones con caja, 10 tractocamiones sin caja, 11 cajas de carga, dosis de droga y diversa mercancía.

También, se ejecutó otra intervención en un domicilio de la calle Democracia en la alcaldía Azcapotzalco, donde se aseguraron 300 kilos de marihuana.

Al continuar con las líneas de investigación, los agentes de seguridad que realizaban recorridos de vigilancia en la colonia San Miguel Amantla, de la alcaldía Azcapotzalco, observaron a un sujeto que al observar las autoridades intentó huir, por lo le dieron alcance y realizaron una inspección.

Como resultado, le hallaron 10 bolsas resellables con marihuana y otras 11 con una sustancia sólida de color azul, así como diversos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Todos los inmuebles fueron sellados y se encuentran bajo resguardo policial, en tanto lo asegurado junto con las personas detenidas quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien continuará con las investigaciones del caso.

“El Cártel Nuevo Imperio” dio origen a “Los Malportados”

“Los Malportados” son una facción del “Cártel Nuevo Imperio”, un grupo que habría surgido aproximadamente en 2017, luego de la captura de Damaso López Núñez alias “El Licenciado” y la entrega de su hijo, Dámaso López Serrano. El grupo está relacionado con diversas actividades ilícitas, como delitos contra la salud, homicidio, extorsión, secuestro y el robo de vehículo.

Estos criminales iniciaron sus actividades delictivas en las zonas poniente y oriente de la ciudad, pero de inmediato se asentaron en el Estado de México.

Su zona operación abarcaría las alcaldías Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla de Baz y Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

Además, sostenía disputas con otros grupos delictivos, como el Cártel Jalisco Nueva Generación y “La Familia Michoacana”, por el control de esos territorios, así como por la toma de puntos de venta y trasiego de droga.

Uno de sus enemigos, del Cártel de Jalisco Nueva Generación anunció que tomarían la operación delictiva en el municipio de Naucalpan para “hacer una limpia” y señalaron a la policía de esa demarcación de tener alianzas con “El 20”.

Tras la captura del “20″, Gustavo Aldair “N” alias “El Malportado” y/o “19”, tomó el mando del grupo criminal y se puso al frente de la célula delictiva “Los Malportados”.

“El Malportado” y/o “19” está identificado como objetivo prioritario generador de violencia en la Ciudad de México, especialmente en las alcaldías Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Iztapalapa y Tláhuac, así como en el estado de Morelos y el Estado de México.

“Malportados” caídos con poco éxito de operación en CDMX

A pesar de que su crecimiento fue rápido, “Los Malportados” no lograron solidificar su criminalidad ni una incercia para controlar el territorio, dado que sus líderes y piezas claves han sido detenidos en poco tiempo por las autoridades, lo que los ha colocado en desventaja en comparación con otros cárteles capitalinos.

La captura clave para el rápido debilitamiento del grupo y que en los meses siguientes no existiera un control para su crecimiento, fue la de Gustavo Aldair “N” alias “El Malportado” y/o “19”, quién sustituyó a Néstor Arturo “N” alias “El 20” al frente del “Cártel Nuevo Imperio” y quien también estaba al frente de “Los Malportados”.

Junto con Aldair “N” fueron detenidas cuatro personas más, quienes al momento de su detención portaban armas de fuego y consumían drogas al interior de un club de playa en el puerto de Acapulco, Guerrero.

Los golpes de las autoridades en contra de este grupo delictivo comenzaron el 14 de junio de 2025, cuando elementos detuvieron a dos personas por el delito de secuestro, en el Estado de México.

Sin embargo, la operación criminal de “Los Malportados” no se detuvo; el 12 de julio, dos hombres en motocicleta atacaron a balazos a una joven de 22 años en la colonia San Lorenzo Tlaltenango, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Una vez que se realizaron las investigaciones para ubicar a “Los Malportados”, diversas instituciones de seguridad viajaron al puerto de Acapulco, donde más “Malportados” festejaron el cumpleaños de Gustavo Aldair “N”.

Cuando fueron ubicados, los agentes arrestaron a Carlos “N”, alias “El Cabezas” de 42 años, Ricardo “N” alias “El Frijol” de 36 años, Brayan “N” alias “Cuartito” de 28 años y José “N” de 31 años, se les aseguraron un vehículo, tres armas de diferentes calibres, 51 cartuchos útiles, cuatro básculas, 80 dosis de cristal, 50 gramos de pastillas de fentanilo, tres bolsas de medio kilo de cristal, y dos bolsas de marihuana con 165 gramos en total.

Cuando ocurrió la detención, el jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, informó que el Cártel Nuevo Imperio está relacionado al asesinato del jefe de Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Milton Morales Figueroa, baleado el 21 de julio del 2024 al exterior de una pollería en el municipio de Coacalco, Estado de México.

En aquel momento se mantuvo la hipótesis de que los criminales violentaron al policía por los resultados de su trabajo contra la delincuencia, dado que Milton estaba detrás y mantenía investigaciones de objetivos prioritarios, a los cuales logró encarcelar.

Secuestradores de mariachis y operadores menores detenidos

Su modus operandi para delinquir siempre fue distinto. En 2025, Juan Aarón Mancilla Meléndez de 53 años, Vidal Francisco Haro Ramírez de 35 años, y los menores de edad Bruno Irving y Kevin Omar y Alexis secuestraron a seis marciahis luego de una fiesta en la alcaldía Iztapalapa y los abandonaron en la alcaldía Tlalpan.

Rafael Cuevas Zaragoza, alias “Rafita” y David Ibañez Ibarra, alias “El Oso” fueron capturados en enero del 2026, sujetos que cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado, uno de ellos por hechos ocurridos el cuatro de septiembre de 2025 en la colonia Miraflores, de la alcaldía Iztapalapa.

Más adeltante, miembros con tareas menores y controladores de extorsiones a través de préstamos “gota a gota” fueron retirados de las filas del grupo delictivo. Adrián Michel Zapiain Islas, alias “Terry”, de 44 años, capturado en Azcapotzalco.

En este paquete de detenciones está Juan Flores Ruiz, alias “El Gordo”,Simón Giovanni Portillo Loredo de 33 años, alias “El Basi”,Dylan Samuel “N”, alias “Roto”.