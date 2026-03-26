Iniciativa contra “pensiones doradas” es aprobada en el Congreso CDMX

Congreso CDMX aprueba eliminar pensiones doradas (Jennifer Garlem)

El Congreso de la Ciudad de México aprobó, en su carácter de integrante del Constituyente Permanente, la iniciativa que pone límites a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas.

En ese marco, las diputadas Xóchitl Bravo Espinosa, Elvia Estrada Barba y Patricia

Urriza Arellano, así como los congresistas Ernesto Cantú Villarreal y Omar García

Loria, subieron a tribuna a razonar su voto acerca de las llamadas “pensiones

doradas”.

Los legisladores de las distintas bancadas coincidieron en que esta reforma constitucional responde a una demanda de justicia social de la población, para acabar con privilegios

En su intervención, la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, reclamó que las altas pensiones y jubilaciones representan un uso indebido del poder para construir privilegios económicos.

Destacó que el Segundo Piso de la Transformación busca salvaguardar éstas con el establecimiento de límites, como un acto de justicia social hacia la población.

“No más pensiones de un millón de pesos mensuales; no más jubilaciones pagadas por el pueblo. Los puestos públicos son encargos; son una responsabilidad frente a la nación, no una puerta de entrada para garantizar una pensión de privilegios de por vida”, afirmó.

MC señala falta de justicia intergeneracional

Patricia Urriza, de Movimiento Ciudadano, indicó que su bancada está a favor topes a las “pensiones doradas”, porque superan hasta en 149 veces el promedio nacional de las pensiones. Sin embargo, consideró que esta propuesta no se elaboró bajo el esquema de una justicia intergeneracional.

“Mi generación trabaja hoy para pagar las pensiones de las generaciones que nos antecedieron, pero no tenemos asegurado cómo se van a financiar nuestras pensiones, ni siquiera tenemos asegurado si nos vamos a pensionar”, expresó.

El diputado del PRI, Omar García, coincidió en el objetivo de la reforma, que es ajustar las pensiones públicas, incluso, aseguró que era necesario ajustar las pensiones públicas, pero pidió que no se destruya la certeza jurídica.

“Entendemos la importancia de evitar excesos y escuchamos la exigencia ciudadana de mayor austeridad. Pero también estamos convencidos de que estos objetivos deben de lograrse sin destruir la certeza jurídica sin pisotear derechos adquiridos y sin abrir la puerta a conflictos constitucionales”, expuso.

El diputado Ernesto Villarreal Cantú, coordinador del PT, sostuvo que en los gobiernos neoliberales se distorsionó el servicio público y se construyó una estructura que dejó fuera a las y los trabajadores.

“Mientras la mayoría apenas aspiraba a una jubilación básica, unos cuantos accedían a beneficios desproporcionados de cientos de miles y hasta de millones de pesos al mes”, dijo.