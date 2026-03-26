Limpian Tepito de mercancía deportiva “pirata” rumbo al Mundial 2026

Operativo Operativo contra mercancía "pirata" en la colonia Moreles. (CUARTOSCURO)

Autoridades de seguridad y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) realizaron un operativo para el decomiso de artículos deportivos apócrifos que tenían insignias de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), en establecimientos y bodegas en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Santiago Nieto, titular del IMPI, detalló que el despliegue tuvo que ver con las acciones de la “Operación Limpieza” previas a la celebración del Mundial de fútbol 2026, con el aseguramiento de productos “pirata” en 15 locales y cuatro bodegas del número 46 de la calle Aztecas, en el barrio de Tepito.

Una vez que iniciaron las operaciones, personal del IMPU, acompañado de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Marina, inspeccionaron los locales para verificar la autenticidad de la mercancía de las playeras alusivas a países que se disputarán la justa deportiva.

Nieto informó que el principal objetivo de la revisión fue la disminución de la piratería en productos provenientes de Asia.

“Es el operativo número 21, que está relacionado con defender marcas que se encuentran relacionadas con la copa mundial de fútbol de la FIFA. En este momento llevamos 15 locales y cuatro bodegas que estamos revisando y hemos encontrado violaciones a distintas marcas, entre ellas la de la FIFA, Adidas, Umbro, Nike, entre otras marcas deportivas”.

“El objetivo va a ser asegurar todos estos bienes que vienen de productos pirata que afectan a la economía nacional”.

Añadió que los sectores industriales mexicanos han externado su molestia de que el 75 por ciento son afectados por algún tipo de piratería, específicamente en el sector textil.

“Hemos recibido denuncias y vamos a estar operando para asegurar estos bienes de los equipos de fútbol y esto va a ser llevado al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para desarrollar el procedimiento y si no pueden acreditar el origen legal de los productos, vamos a proceder a destruirlos”, advirtió Santiago Nieto.

Operativo Playeras "pirata" decomisadas. (CUARTOSCURO)

En tanto que el IMPI únicamente tiene facultades administrativas en el operativo, se mantiene en la búsqueda de los propietarios de los locales, para proceder en contra de estas personas y clausurarles sus comercios y asegurarles la mercancía.

“Vamos ver quiénes son los dueños de los inmuebles, cómo fue que los productos llegaron hasta aquí y sobre todo quiénes son los que están distribuyendo”. Puntualizó el titular del IMPI.

Operativo Operativo contra venta de ropa deportiva "pirata" en la colonia Morelos. (CUARTOSCURO)

Entre la mercancía “pirata” se encontraban playeras de los países Alemania, Inglaterra, Senegal, Brasil, España México y Argentina, con etiquetas copiadas a las que utiliza la FIFA en la ropa de las marcas con las que mantiene convenio para su distribución. Estos productos se encontraban en bodegas sumamente vigiladas por videocámaras y cerradas por puertas de acero con varias cerraduras y candados, listas para ser enviadas a los puestos ambulantes y facilitar su venta al menudeo y mayoreo.

Los locatarios no se opusieron al decomiso, sin embargo, entre susurros, comentaron que en los próximos meses será mayor el arribo de productos, en vísperas de la celebración de la copa de fútbol, por lo que este aseguramiento, afirmaron, no representa graves pérdidas, ya que lo cateado corresponde a temporadas de justas deportivas pasadas.

Lo único que los comerciantes expresaron fueron reclamos de que con la venta de estas playeras no cometían ningún delito, si no que cumplían con su actividad laboral. En ningún momento se registraron enfrentamientos entre los elementos de la SSC, Marina y los comerciantes, los afectados únicamente lanzaban chiflidos hacia las autoridades.

Alrededor de 60 toneladas de mercancía asegurada fue colocada en bolsas negras, con la finalidad de que en las instancias correspondientes, los propietarios determinen su legal procedencia.

El inmueble tipo búnker, con varios niveles para resguardar la ropa apócrifa, tenía la mercancía ordenada en cajas selladas, lista para su venta al público. Estos productos eran transportados a través de “diablitos” y elevadores, desde la zona de custodia y empaque hasta los puestos del barrio de Tepito.

En las zonas aledañas a las bodegas, se colocó un fuerte cerco de seguridad con patrullas que regulaban el acceso.

Con todo y que las autoridades también se llevaron llaveros, balones y souvenirs alusivos al Mundial, el grueso de los productos eran camisetas, jersey y shorts, en la presentación de jugador, portero y aficionado.

La inspección no dejó personas detenidas, en vista de que el IMPI no tiene facultad de establecer responsabilidad penal por la comercialización y distribución de las playeras “piratas”.