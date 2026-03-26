Previo al Mundial, Cuajimalpa rehabilita canchas deportivas

Rehabilitación de espacios deportivos en Cuajimalpa

La alcaldía Cuajimalpa avanza en la rehabilitación y recuperación de canchas deportivas en distintos puntos de la demarcación, en marco de las acciones impulsadas rumbo al Mundial de 2026.

Entre los espacios intervenidos se encuentran el Deportivo La Papa, el Módulo Deportivo Castillo Ledón, el Parque San Francisco y la cancha ubicada en Amado Nervo, donde se han realizado trabajos para reactivar su uso comunitario.

En el Deportivo La Papa, en la zona de Loma del Padre, se llevó a cabo una intervención integral que incluyó pintura general, rehabilitación de juegos infantiles, colocación de piso de caucho, sustitución de malla ciclónica y mejora de las canchas deportivas.

La obra fue entregada por el alcalde Carlos Orvañanos como parte de los proyectos orientados a recuperar espacios públicos y fomentar la convivencia familiar.

En el Módulo Deportivo Castillo Ledón, la cancha fue rehabilitada con el objetivo de incentivar la práctica deportiva entre niñas, niños y jóvenes.

La demarcación también reportó acciones en la cancha del Parque San Francisco y en la ubicada en Amado Nervo, enfocadas en mejorar las condiciones de estos espacios y promover su uso como puntos de encuentro vecinal.

Las intervenciones forman parte de una estrategia que vincula la recuperación de espacios públicos rumbo al Mundial de Futbol 2026 en la Ciudad de México, que este sábado se llevará a cabo la apertura del Estadio Azteca con el partido entre México y Portugal.