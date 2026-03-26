Proponen unidades móviles de alimentación para quienes pernoctan afuera de hospitales de VC

No se trata de personas en situación de calle, sino de familiares en espera de noticias de sus enfermos (Adrián Contreras)

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, llamó a las secretarías de Bienestar e Igualdad Social, y de Salud (locales) a instalar unidades móviles de alimentación en las inmediaciones de hospitales de la alcaldía Venustiano Carranza.

Lo anterior con el fin de apoyar a miles de familias que pasan la noche en banquetas o albergues improvisados mientras esperan noticias de sus seres queridos.

La iniciativa, presentada por el legislador Israel Moreno Rivera, pone especial énfasis en el Hospital Balbuena y el Hospital Pediátrico, ubicados en la alcaldía Venustiano Carranza.

Durante la presentación de su iniciativa, señaló que muchas de las familias que se encuentran en dichas clínicas, provienen de otros estados, agotan sus recursos en traslados y medicamentos, y enfrentan la disyuntiva de alimentarse o permanecer cerca de sus pacientes.

“El derecho a la alimentación no debe ser un privilegio, sino una garantía constitucional que el Estado debe tutelar, sobre todo en momentos de alta vulnerabilidad”, señaló Moreno Rivera.

La propuesta plantea comedores móviles que operen conforme a la suficiencia presupuestal, como una medida inmediata de sensibilidad social.

Además, recordó que en gestiones anteriores se crearon casetas y dormitorios temporales; su iniciativa subraya la urgencia de atender la carencia alimentaria que enfrentan acompañantes de pacientes del sistema público de salud.

“La intención es evitar que la espera hospitalaria sea sinónimo de hambre y avanzar hacia políticas públicas con sentido humano”.