San Felipe modelo en la donación de órganos

Donación de órganos una segunda oportunidad

San Felipe del Progreso incorporó la estrategia “Municipio Amigo de la Donación” cuyo objetivo es ampliar la cultura de donación de órganos y tejidos.

Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud, entregó el distintivo al Presidente Municipal, Jaime Torres Marín, quién trabaja continuamente informando a la ciudadanía a dar una segunda oportunidad de vida a pacientes en lista de espera a través de pláticas y cursos informativos sobre la donación.

Los Códigos Vida y Tejiendo Vidas impulsados por el Gobierno estatal fortalece la cultura de la donación formando 14 alianzas con instituciones y gobiernos para ampliar los beneficios a nivel nacional.

Además, el Director del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México (CETRAEM), Gildardo Cortés Julián, afirmó que el distintivo otorgado al municipio es un modelo de acción local que debe fortalecerse en los tres niveles de gobierno. No sin antes subrayar la importancia de consultar fuentes oficiales para evitar la desinformación.