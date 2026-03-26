Supervisan avances de la Utopía en la parte alta de M. Contreras; prevén inaugurar en junio

En la parte alta de la colonia Tierra Unida, en Magdalena Contreras, la estructura principal de la nueva Utopía está terminada. Muros, losas y cimentación quedaron atrás. Ahora, la obra entra en la etapa de acabados y equipamiento, con la previsión de que el espacio pueda inaugurarse en junio.

A lo largo de un recorrido de supervisión, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el alcalde, Fernando Mercado, constataron el avance del complejo, que reunirá en un mismo predio servicios de salud, cultura, deporte, cuidado infantil y espacios comunitarios.

El proyecto contempla un CENDI en la parte alta del conjunto, un área de salud en la planta baja, biblioteca con cafetería, auditorio de dos niveles, gimnasio, alberca techada y zonas destinadas a actividades culturales. En la azotea se habilitarán espacios deportivos adicionales, como una cancha de pádel, cajas de bateo y mesas de ping pong.

Supervisan avances de la Utopía en la parte alta de M. Contreras; prevén inaugurar en junio

Avión convertido en espacio comunitario

En la zona se encuentra la instalación de un avión que será adaptado como ludoteca, cine, salas interactivas y simulador. La pieza fue trasladada desde el oriente de la ciudad y su arribo generó expectación entre vecinos, especialmente niñas y niños que se acercaron a observar su colocación.

Según lo expuesto durante el recorrido, el interior del avión albergará actividades recreativas y educativas, integradas al resto del complejo. También se prevé la instalación de una tirolesa que aprovechará la pendiente natural del terreno.

Las autoridades reconocieron que el espacio reducido del predio ha implicado una logística minuciosa para el desarrollo de la obra, pues la maniobra de materiales y estructuras debe realizarse con orden para evitar contratiempos.

Supervisan avances de la Utopía en la parte alta de M. Contreras; prevén inaugurar en junio

Conexión directa con el Cablebús

La Utopía tendrá conexión directa con la futura estación Oyamel de la Línea 5 del Cablebús, actualmente en fase de estudios técnicos. La estación se proyecta en una plataforma contigua al predio, lo que permitirá que las personas usuarias ingresen al complejo prácticamente al descender del sistema de transporte.

Según se explicó, ya se realizan trabajos de mecánica de suelos y topografía en la zona para la definición del trazo de esta línea que conectará Magdalena Contreras con Álvaro Obregón. La integración física entre transporte y espacio público forma parte del diseño del proyecto.

Agua y espacio público en una zona con carencias

Brugada recordó que, antes del inicio de la obra, la principal demanda vecinal en Tierra Unida era la falta de agua. De acuerdo con lo dicho por la jefa de Gobierno, el abastecimiento fue atendido previamente para evitar que el nuevo equipamiento operara en medio de carencias básicas.

La zona, ubicada en las partes altas de la alcaldía, presenta déficit histórico de espacio público. Por ello, se señaló que la construcción de esta Utopía busca acercar servicios y áreas de convivencia a una población que enfrenta desigualdades respecto a otras regiones de la ciudad.

Además, se adelantó que este no será el único proyecto de este tipo en la demarcación. Las autoridades locales y del gobierno central analizan posibles predios para una segunda Utopía en la alcaldía, incluso considerando esquemas donde los servicios se distribuyan en varios espacios pequeños, ante la falta de terrenos amplios.