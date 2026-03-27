Acusan a equipo de Diana Sánchez Barrios de golpear a policías y trabajadores de la Cuauhtémoc

Manifestación Enfrentamiento entre comerciantes y policías. (Especial)

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, acusó a la particular de la diputada morenista Diana Sánchez Barrios, de incitar a la violencia, durante un operativo de reordenamiento del comercio al exterior de la estación del Metrobús Centro Médico.

Tras el retiro de comerciantes que permanecían sin permiso en en las inmediaciones del Centro Médico Nacional Siglo XXI, que, de acuerdo con Rojo, son solapados y coordinados por la organización Pro Diana A.C., creada por Sánchez Barrios, grupo que le cobra a los ambulantes para vender en la vía pública, iniciaron una manifestación en el sitio.

La alcaldía informó que el pasado 26 de marzo, estaba programada una mesa de trabajo entre la alcaldía, el Gobierno de la Ciudad de México y representantes de la asociación mencionada con anterioridad, con el objetivo de abordar el tema del comercio en esta zona; sin embargo, Pro Diana AC no se presentó a la reunión.

La administración explicó que la mañana del 28 de marzo, la alcaldía Cuauhtémoc ofreció nuevamente llevar a cabo estas mesas de trabajo con el objetivo de lograr consensos que coadyuven con el ordenamiento en la vía pública sin afectar la estabilidad familiar de los comerciantes.

“La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega mantiene el compromiso con las personas retiradas de la vía pública, por lo que continúa abierta la bolsa de trabajo para facilitar su incorporación a empleos formales con prestaciones de ley”.

“Asimismo, se mantiene el compromiso de garantizar el libre tránsito de peatones y el acceso seguro a servicios de salud en la zona, particularmente en un punto de alta afluencia como el Centro Médico Nacional Siglo XXI”, mencionó la administración de Rojo.

En medio de la manifestación, la particular de Sánchez Barrios tomó un megáfono y llamó a que le arrojaran huevos y jitomates a la alcaldesa, así como ocurrió en el pasado durante un operativo similar en la avenida Ribera de San Cosme.

En un video difundido por Rojo de la Vega, se observa que los comerciantes forcejean con los policías.

“Otra vez, grupos encabezados por la particular de la diputada de Morena Diana Barrios, agrediendo a la Policía Auxiliar”.

“En Cuauhtémoc no mandan los golpes ni presiones: manda la ley. Vamos a hacerla cumplir, porque el espacio público no es de unos cuantos, es de todas las personas. Y las banquetas son para caminar, no para apropiarse”, escribió la alcaldesa en su cuenta de X.