Aplicarán restricciones vehiculares en Santa Úrsula por partido México-Portugal

Listo para albergar su tercer mundial. El monumental estadio Azteca, hoy Banorte se alista para el amistoso México vs Portugal de este sábado. (Tomas Pérez/EFE)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció un operativo especial de seguridad y movilidad en el entorno del Estadio Azteca con motivo de su reinauguración y el partido amistoso entre la selección mexicana y Selección de Portugal, programado para el sábado 28 de marzo a las 19:00 horas.

Las medidas se aplicarán del viernes 27 al domingo 29 de marzo, pero los cierres viales comenzarán de forma escalonada el sábado a partir de las 13:00 horas dentro de un perímetro definido alrededor del estadio, ubicado en la colonia Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán.

La estrategia contempla acciones de seguridad, control de tránsito y facilidades de transporte público para atender la afluencia de asistentes y reducir el impacto en la circulación vehicular en la zona sur de la capital.

Perímetro de cierres





De acuerdo con la información oficial, el perímetro donde se aplicarán las restricciones vehiculares estará delimitado al norte por avenida Santa Úrsula; al sur por Anillo Periférico; al poniente por avenida del Imán y Boulevard Gran Sur; y al oriente por Calzada de Tlalpan.

En este polígono se cerrará el acceso a vehículos desde las 13:00 horas del sábado.

Las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas como Avenida División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Circuito Interior, Avenida Insurgentes, San Fernando, Miramontes, Eje 3 Cafetales, Canal Nacional, avenida Aztecas, avenida Universidad y avenida Revolución.

Despliegue de seguridad y control de tránsito

Para el sábado se prevé el despliegue de 8 mil 814 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 90 integrantes de la Secretaría de Gobierno y 2 mil 21 elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta con autoridades federales, entre ellas el Ejército, la Guardia Nacional, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El operativo contará con 472 vehículos oficiales, 247 motocicletas, cuatro ambulancias, dos motoambulancias, 16 grúas y un helicóptero. Personal de tránsito realizará los cortes a la circulación para mantener libres de vehículos las inmediaciones del estadio.

Transporte público y accesos peatonales

Las autoridades recomendaron a los asistentes utilizar el transporte público. Se prevé apoyo del Metro, Metrobús y Tren Ligero, así como servicio gratuito y horario extendido en unidades de la Red de Transporte de Pasajeros y del Servicio de Transportes Eléctricos para acercar a los usuarios al estadio.

También se habilitarán siete rutas peatonales con tiempos estimados de entre 10 y 30 minutos desde distintos puntos de acceso, entre ellos San Guillermo y Rey Papatzin, Parque Cantera, Circuito Azteca, Periférico y Renato Leduc, Periférico y Calzada de Tlalpan y Paseo Acoxpa.

El acceso vehicular dentro del perímetro estará restringido a residentes que acrediten domicilio. El estacionamiento del estadio operará de manera parcial y será exclusivo para palcohabientes, invitados, miembros de la Federación Mexicana de Futbol y personal operativo.

Para consultar actualizaciones sobre las condiciones viales, las autoridades pidieron revisar los reportes del Centro de Orientación Vial en sus redes sociales.