Aprehenden al “Comandante Galindo”, líder del GJNG en el oriente del Edomex

Detenido Ramiro Ulises "N", alias "Comandante Galindo". (FGJEM)

Autoridades detuvieron a Ramiro Ulises “N” alias “Comandante Galindo”, líder regional de una célula afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien es investigado por el delito de secuestro exprés para extorsionar.

Este sujeto es investigado también por homicidios, privación de la libertad, trata de personas, lavado de dinero, robo de hidrocarburos, así como delitos contra la salud, cometidos en diversos municipios del Oriente del Edomex.

Las fuerzas de seguridad identificaron que este sujeto sería líder de una célula criminal autodenominada “Operativa Delta” perteneciente al CJNG y cuya zona de operación se concentraba en los municipios de San Martín de las Pirámides, Teotihuacan, Temascalapa y Otumba.

Sus principales actividades delictivas son el robo de hidrocarburos, venta de narcóticos, privación de la libertad, además se investiga su participación en otros hechos como trata de personas, secuestro, lavado de dinero y homicidio.

El “Comandante Galindo” fue detenido dado que en 2025, junto con tres personas más, secuestraron a un hombre y portando armas de fuego lo trasladaron a un inmueble ubicado en un municipio del oriente de la entidad.

Los criminales se habrían nombrado como miembros del CJNG y le habrían exigido a la víctima trasladar narcóticos a Tijuana y Baja California, ya que, en caso de no acceder, atentarían contra su vida y la de sus familiares.

Con el fin de tratar de evadir la justicia, este alias “Comandante Galindo” habría cambiado su domicilio del Oriente del Edomex hacia el municipio de Malinalco, desde donde le ordenaba que ejecutara actividades ilícitas.

Una vez que fue ubicado, fuerzas de seguridad federales y estatales, en coordinación con la Fiscalía mexiquense realizaron un despliegue operativo que permitió su captura.

Tras ser aprehendido, el “Comandante Galindo” fue ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, a disposición de un juez.