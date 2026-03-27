CDMX despliega más de 10 mil policías por Semana Santa; prevén arribo de medio millón de visitantes

Arranca operativo de Semana Santa con más de 10 mil policías en la capital

La Ciudad de México inició el operativo “Semana Santa Segura 2026”, que contempla el despliegue de más de 10 mil elementos de la policía capitalina en calles, accesos carreteros, zonas turísticas, espacios religiosos, centros comerciales y el sistema de transporte público.

El objetivo es garantizar la seguridad de habitantes y visitantes durante el periodo vacacional, del 27 de marzo al 12 de abril.

En el arranque del dispositivo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que la capital espera la llegada de más de medio millón de visitantes en estas fechas y que el plan de vigilancia responde a los cambios en movilidad, concentración de personas y actividades comunitarias propias de la temporada.

“Sabemos que la Semana Santa tiene distintas circunstancias que tenemos que cuidar”, señaló.

Arranca operativo de Semana Santa con más de 10 mil policías en la capital

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, detalló que el operativo contempla la participación de 10 mil 800 policías apoyados por 742 vehículos, 15 motocicletas, cinco grúas, 10 ambulancias, 10 motoambulancias y sobrevuelos permanentes de un helicóptero del agrupamiento Cóndores.

Los elementos realizarán labores de prevención, vigilancia y atención en puntos de alta afluencia, como sitios turísticos, celebraciones religiosas, zonas comerciales, áreas bancarias y corredores de transporte.

También habrá presencia especial en el mercado de pescados y mariscos de La Nueva Viga, donde la actividad comercial aumenta considerablemente durante esta temporada.

“Del 27 de marzo al 12 de abril, la policía de la Ciudad de México desplegará más de 10 mil 800 elementos apoyados por vehículos, ambulancias y el helicóptero Cóndores para realizar labores de vigilancia y prevención”, indicó el funcionario.

Arranca operativo de Semana Santa con más de 10 mil policías en la capital

Refuerzo en transporte, tránsito y visitantes

El dispositivo contempla un refuerzo específico en estaciones del Metro, Metrobús y otros sistemas de transporte público, ante el incremento de usuarios en determinados horarios y zonas.

La policía de tránsito también tendrá presencia en las principales arterias para facilitar la movilidad tanto de quienes permanecen en la ciudad como de quienes salen por carretera.

La policía turística será desplegada en corredores culturales y zonas de interés para orientar a visitantes nacionales y extranjeros.

El programa Conduce sin Alcohol tendrá presencia estratégica en distintos puntos de la capital. Tanto el gobierno capitalino como la Secretaría de Seguridad coincidieron en que la prevención de accidentes viales es una de las prioridades durante este periodo.

“Vamos a fortalecer el programa Conduce sin Alcohol porque uno de nuestros objetivos es prevenir accidentes y salvar vidas”, dijo Clara Brugada.

Arranca operativo de Semana Santa con más de 10 mil policías en la capital

Coordinación con Fiscalía

En el operativo participan también la Fiscalía General de Justicia, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, en un esquema de coordinación diaria dentro del gabinete de seguridad.

La fiscal general, Bertha Alcalde Luján, informó que todas las agencias del Ministerio Público permanecerán abiertas las 24 horas del día durante este periodo, con personal disponible para atender denuncias y a víctimas en caso de incidentes.

La vigilancia también se extenderá a los accesos carreteros que conectan a la capital con otros estados, en coordinación con fuerzas federales, debido al alto flujo de personas que salen o entran a la ciudad en estos días.

Clara Brugada destacó que el operativo responde también a la intensa vida comunitaria que se desarrolla en colonias, barrios y pueblos originarios durante Semana Santa, donde se realizan representaciones religiosas, reuniones familiares y actividades en espacios públicos.

“El mensaje a la ciudadanía es que pueden realizar sus actividades y tradiciones con paz y seguridad”, afirmó.

Arranca operativo de Semana Santa con más de 10 mil policías en la capital

Actividades comunitarias

Además de las celebraciones religiosas, el gobierno capitalino anticipó que durante estos días habrá eventos comunitarios y concentraciones en espacios públicos que requerirán vigilancia especial.

La jefa de Gobierno recordó que en el Zócalo se instalarán pantallas para la transmisión del partido de futbol entre México y Portugal, lo que implicará un dispositivo adicional de seguridad en el primer cuadro de la ciudad.

La autoridad capitalina prevé informar en los próximos días sobre los operativos específicos para los tradicionales viacrucis que se realizan en distintas alcaldías.

Clara Brugada hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para evitar conductas que pongan en riesgo a otras personas.

“Hago un llamado a disfrutar la Semana Santa con responsabilidad y convivencia pacífica”, expresó.

Por su parte, Pablo Vázquez subrayó que la presencia policial se intensificará en zonas comerciales y bancarias, así como en espacios donde se registre alta concentración de personas, con el fin de inhibir delitos y atender cualquier emergencia de manera inmediata.

El operativo permanecerá activo hasta el 12 de abril, con vigilancia permanente y coordinación entre dependencias locales y federales.