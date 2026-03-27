Congreso realiza tercer Foro de Bienestar Animal, rescatistas reprochan cero apoyo de autoridades

Tercer foro de Bienestar Animal

La Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México realizó el tercer Foro de Bienestar Animal, en el que participan asociaciones, rescatistas, ciudadanos y más, con el fin de crear una ley que regule los albergues de animales.

Durante el evento, los participantes exigieron algo básico, “apoyo real para los animales en la Ciudad de México”.

El presidente de dicha comisión, Manuel Talayero, aseguró a los presentes que, “no pasará ninguna iniciativa, si no apoya el bienestar animal y a los rescatistas”.

Rescatistas trabajo que las autoridades no han querido hacer

Los participantes destacaron que miles de animales abandonados sobreviven gracias al esfuerzo de personas que, sin dinero y sin respaldo, hacen el trabajo que las autoridades no han querido o no han podido hacer.

Al respecto, Talayero señaló que si hoy se habla de bienestar animal, “no es gracias al gobierno, sino gracias a ustedes, los que nunca voltearon la mirada”.

Para enfrentar el caos, el legislador puso sobre la mesa una medida urgente, crear un padrón de personas físicas y morales que resguardan animales con el fin de dejar de improvisar y empezar a construir soluciones reales.

“No se trata de regular por regular, se trata de apoyar a quienes ya están resolviendo el problema”, dijo.

La diputada Liz Salgado, del PAN, coincidió con el presidente de la comisión y afirmó no hay política real, no hay prevención y estamos legislando a ciegas”.

Dina Barragán, del PT, reconoció la urgencia de regular los albergues ante la crisis actual; la legisladora morenista Judith Vanegas dejó claro que el tema une a todos ya que no se trata de partidos, sino que hay una sola causa y son los animales.

Los principales problemas

Durante el foro, rescatistas y asistentes destacaron retos como refugios saturados, animales viviendo en condiciones insalubres, falta total de presupuesto, cero apoyo del Gobierno.

La exigencia fue contundente: dinero, atención médica, alimento y cambios a la ley para garantizar el bienestar de perros y gatos en la Ciudad de México.

para finalizar, Talayero Pariente destacó que estos foros no se puede quedar en palabras, “vamos a dar resultados, porque al final, hay una verdad incómoda: la forma en que tratamos a los animales, dice todo de la sociedad que somos”, concluyó.