El Gobierno del EdoMéx llevo a cabo más de 900 servicios veterinarios gratuitos en Texcoco

Campaña de Esterilización en Texcoco

Como parte de las acciones para atender el bienestar animal y la sobrepoblación de animales en situación de calle, el Gobierno del Estado de México llevó a cabo más de 900 servicios veterinarios gratuitos en Texcoco gracias a la la Estrategia Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda/Retorna y Adopta (CERA).

La Estrategia CERA es un modelo de atención ante la sobrepoblación de animales, al integrar servicios de salud, información y participación ciudadana.

A lo largo de la jornada, coordinada por la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), se efectuaron 177 esterilizaciones caninas y felinas, 556 desparasitaciones, 215 consultas médico veterinarias, al igual que 38 tratamientos especializados.

Asimismo, en el lugar se instalaron módulos informativos en donde las y los asistentes pudieron recibir orientación en relación a la tutela responsable. Se les compartió información para el cuidado adecuado de los animales de compañía y la convivencia comunitaria.

Por su parte, la Directora General de la CEPANAF, Alma Diana Tapia Maya, comentó que estas acciones forman parte de la política pública que es impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Colocando así al bienestar animal como un eje de atención social.

Con el objetivo de atender el bienestar animal en la entidad, el Gobierno del Estado de México mantiene estas jornadas en distintos municipios.