Entregan rehabilitación de la calle El Sol de México en Tlalnepantla

Con el propósito de mejorar la infraestructura urbana y facilitar la movilidad en beneficio de la población, el presidente municipal de Raciel Pérez Cruz encabezó la entrega de la rehabilitación de la calle El Sol de México, ubicada en la colonia Prensa Nacional.

La obra forma parte de las acciones impulsadas por el gobierno municipal para fortalecer el entorno urbano y atender las principales necesidades de las y los habitantes, quienes durante años solicitaron mejores condiciones en esta vialidad. Con estos trabajos, se busca ofrecer mayor seguridad tanto a peatones como a automovilistas que transitan diariamente por la zona.

Durante la entrega, autoridades municipales destacaron que la rehabilitación de esta calle contribuirá a agilizar la movilidad, reducir tiempos de traslado y mejorar la conectividad en la colonia Prensa Nacional, una zona con importante flujo vehicular. Asimismo, señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia integral para dignificar los espacios públicos en todo el municipio.

Los trabajos realizados incluyeron el mejoramiento de la superficie de rodamiento, lo que permitirá una circulación más segura y eficiente. Además, se espera que esta obra tenga un impacto positivo en la calidad de vida de los vecinos, al brindar mejores condiciones en su entorno inmediato.

El alcalde reiteró su compromiso de continuar impulsando obras que respondan a las demandas ciudadanas, priorizando aquellas que contribuyan al desarrollo urbano ordenado y al bienestar de la población. En este sentido, subrayó que su administración seguirá trabajando para transformar Tlalnepantla en una ciudad más funcional y accesible para todos.

Vecinos de la colonia Prensa Nacional reconocieron la importancia de esta rehabilitación, al considerar que representa un avance significativo en la mejora de los servicios y la infraestructura urbana en su comunidad. También señalaron que estas acciones generan un entorno más seguro y digno para las familias.

El gobierno municipal aseguró que continuará con la ejecución de obras en distintas colonias, como parte de su compromiso de construir una mejor ciudad, en la que se priorice la calidad de vida de sus habitantes y se atiendan de manera oportuna sus necesidades más urgentes.